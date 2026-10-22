Ведущая поделилась кадрами с отдыха

Автор: Коваленко Наталья

В купальнике у бассейна: Фреймут показала фото из Испании instagram.com/freimutolia

Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась с подписчиками в инстаграме серией новых фото, сделанных во время поездки в солнечную Испанию.

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На опубликованных кадрах ведущая запечатлена в стильном сплошном купальнике черного цвета с белыми полосками на груди и талии.

Ольга с распущенными длинными волосами и без макияжа позировала на деревянном бортике у бассейна.

«Приехала», — лаконично подписала подборку Фреймут, добавив эмодзи в виде сердца и отметив профиль дизайнера Ирины Старченко.

Ольга Фреймут в купальнике instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут в купальнике instagram.com/freimutolia