В купальнике у бассейна: Фреймут показала фото из Испании
Ведущая поделилась кадрами с отдыха
В купальнике у бассейна: Фреймут показала фото из Испании instagram.com/freimutolia
Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась с подписчиками в инстаграме серией новых фото, сделанных во время поездки в солнечную Испанию.
Читай также: Екатерина Остапчук выложила в сеть переписку мужа с бывшей женой Кристиной ГорнякНа опубликованных кадрах ведущая запечатлена в стильном сплошном купальнике черного цвета с белыми полосками на груди и талии.
Ольга с распущенными длинными волосами и без макияжа позировала на деревянном бортике у бассейна.
«Приехала», — лаконично подписала подборку Фреймут, добавив эмодзи в виде сердца и отметив профиль дизайнера Ирины Старченко.
Ольга Фреймут в купальнике instagram.com/freimutolia
Ольга Фреймут в купальнике instagram.com/freimutolia
Ольга Фреймут в купальнике instagram.com/freimutolia