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Екатерина Остапчук выложила в сеть переписку мужа с бывшей женой Кристиной Горняк

Блогерша раскрыла новые подробности конфликта

Автор: Коваленко Наталья
Екатерина Остапчук выложила в сеть переписку мужа с бывшей женой Кристиной Горняк
Екатерина Остапчук выложила в сеть переписку мужа с бывшей женой Кристиной Горняк instagram.com/ostapchukkaterynaa

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука Екатерина опубликовала серию инстаграм-сториз, в которых резко высказалась о бывшей избраннице своего мужа — Кристине Горняк. По словам блогерки, бывшая жена шоумена пытается исказить факты об их разводе и отношениях.

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«А сейчас я докажу, что мы имеем дело с неуравновешенной сталкеркой. Поэтому она так не хотела, чтобы мы в Канаду ехали, что придумала что-то и побежала писать на меня заявление в полицию. Ей не получится меня газлайтить и сделать вид, что это я сумасшедшая», — начала Екатерина.

Блогерка отметила, что Кристина долгое время показывала публике скриншот из сентябрьской переписки 2022 года, где якобы он пытается ее вернуть.

«Кристина везде тыкала скриншотом, в котором пьяный Вова писал ей в сентябре 2022, что, возможно, они должны примириться. Чтобы подчеркнуть, будто это он виноват в разводе, это она от него ушла, а мне доказать, что я дура, он меня использует», — поделилась Екатерина.

Она добавила, что после этого бывшие супруги встретились в Весне для окончательного разговора, а уже позже Володимир познакомился с ней и начал новые отношения.

Жена Остапчука заявила, что нашла архивную переписку между Владимиром и Кристиной, где Горняк писала, что сожалела о разрыве до того дня, пока не узнала, что он живет с другой.

Кроме того, ведущий призвал бывшую к соблюдению договоренностей. В этих сообщениях Владимир упрекал ее в нарушении условий не упоминать друг друга в соцсетях и обвинял в манипуляциях. Также в переписке обсуждались имущественные и финансовые вопросы, в частности относительно общего дома и вещей.

«Это о том, что Вова хотел еще в 2023 подписать договор о разделе дома при условии, что она прекратит нас упоминать, но она отказалась и через день в сторис писала, что она ей половину дома не отдает (который сам купил за их год с чем-то брака)», — добавила девушка.

Екатерина также призналась, что из-за постоянного напряжения в семейной жизни возникали споры, и она даже думала о разрыве.

«Сколько я Вове *бала мозг из-за того, что это его бывшая, и он сам выбрал такую ​​сумасшедшую, а я должна терпеть выходки той, кого я никогда не выбирала, и он не может ничего сделать. Я просто полюбила человека, вступила в отношения со свободным мужчиной, а она из-за того, что в рандомный день уже после официального развода передумала разводиться, решила, что это я забрала у нее мужа, и начала террор. В один момент я даже хотела развестись из-за этого, но у нас уже был Тим. И именно тогда я впервые сорвалась и ответила ей публично. Это сделало мне легче тогда», — призналась блогерка.

Екатерина подчеркнула, что во время их отношений Владимир никогда не писал бывшей по собственной инициативе.

«Кто там по хронологии не понял, то когда он писал ей в сентябре 2022 года, мы еще не были с ним в отношениях. В наших отношениях он ей никогда не писал. Только отвечал, когда она ему строчила простыни о том, какая я плохая: “Далеко твоя Катька пойдет, выбрала мужика на 16 лет старше”, “Что там она, пьет из моих чашек?” и кучу других выдумок больной фантазии», — отметила она.

Кроме того, Екатерина прокомментировала участие Кристины в проекте «Холостяк» и публичные упоминания о ее муже в СМИ.

«Думаю, она это все делает, чтобы СМИ делали коллажи из их фото. Нигде еще не видели фанфиков “Кристина и Вова”? И говорила ли я уже, что она периодически в сторис выкладывает фото с их свадьбы?», — обратилась блогерка к подписчикам.

Екатерина Остапчук сделала новое заявление о Кристине Горняк instagram.com/ostapchukkaterynaa
Екатерина Остапчук сделала новое заявление о Кристине Горняк instagram.com/ostapchukkaterynaa

Екатерина Остапчук сделала новое заявление о Кристине Горняк instagram.com/ostapchukkaterynaa
Екатерина Остапчук сделала новое заявление о Кристине Горняк instagram.com/ostapchukkaterynaa

Екатерина Остапчук сделала новое заявление о Кристине Горняк instagram.com/ostapchukkaterynaa
Екатерина Остапчук сделала новое заявление о Кристине Горняк instagram.com/ostapchukkaterynaa

Екатерина Остапчук сделала новое заявление о Кристине Горняк instagram.com/ostapchukkaterynaa
Екатерина Остапчук сделала новое заявление о Кристине Горняк instagram.com/ostapchukkaterynaa

Екатерина Остапчук сделала новое заявление о Кристине Горняк instagram.com/ostapchukkaterynaa
Екатерина Остапчук сделала новое заявление о Кристине Горняк instagram.com/ostapchukkaterynaa

Екатерина Остапчук сделала новое заявление о Кристине Горняк instagram.com/ostapchukkaterynaa
Екатерина Остапчук сделала новое заявление о Кристине Горняк instagram.com/ostapchukkaterynaa

Екатерина Остапчук сделала новое заявление о Кристине Горняк instagram.com/ostapchukkaterynaa
Екатерина Остапчук сделала новое заявление о Кристине Горняк instagram.com/ostapchukkaterynaa

Екатерина Остапчук сделала новое заявление о Кристине Горняк instagram.com/ostapchukkaterynaa
Екатерина Остапчук сделала новое заявление о Кристине Горняк instagram.com/ostapchukkaterynaa

Екатерина Остапчук сделала новое заявление о Кристине Горняк instagram.com/ostapchukkaterynaa
Екатерина Остапчук сделала новое заявление о Кристине Горняк instagram.com/ostapchukkaterynaa

Екатерина Остапчук сделала новое заявление о Кристине Горняк instagram.com/ostapchukkaterynaa
Екатерина Остапчук сделала новое заявление о Кристине Горняк instagram.com/ostapchukkaterynaa

Екатерина Остапчук сделала новое заявление о Кристине Горняк instagram.com/ostapchukkaterynaa
Екатерина Остапчук сделала новое заявление о Кристине Горняк instagram.com/ostapchukkaterynaa

Екатерина Остапчук сделала новое заявление о Кристине Горняк instagram.com/ostapchukkaterynaa
Екатерина Остапчук сделала новое заявление о Кристине Горняк instagram.com/ostapchukkaterynaa

Екатерина Остапчук сделала новое заявление о Кристине Горняк instagram.com/ostapchukkaterynaa
Екатерина Остапчук сделала новое заявление о Кристине Горняк instagram.com/ostapchukkaterynaa

Екатерина Остапчук сделала новое заявление о Кристине Горняк instagram.com/ostapchukkaterynaa
Екатерина Остапчук сделала новое заявление о Кристине Горняк instagram.com/ostapchukkaterynaa

Екатерина Остапчук сделала новое заявление о Кристине Горняк instagram.com/ostapchukkaterynaa
Екатерина Остапчук сделала новое заявление о Кристине Горняк instagram.com/ostapchukkaterynaa

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Теги:
Владимир Остапчук, шоу-бизнес, Кристина Горняк, Екатерина Полтавская

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