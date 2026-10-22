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Экс-звезда «Квартала» Ирина Сопонару с юмором поздравила себя с 40-летием

Актриса записала забавное видео по случаю юбилея

Автор: Коваленко Наталья
Экс-звезда «Квартала» Ирина Сопонару с юмором поздравила себя с 40-летием
Экс-звезда «Квартала» Ирина Сопонару с юмором поздравила себя с 40-летием instagram.com/irinasoponaru

Звезда сериала «Однажды под Полтавой» и экс-участница «Женского квартала» Ирина Сопонару 22 октября празднует свой 40-й день рождения. По случаю юбилея юмористка присоединилась к популярному в соцсетях тренду и смешно обыграла новую цифру в паспорте.

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На своей странице в инстаграме именинница запостила видео с праздничным десертом. Сначала Сопонару радостно направляется к торту со свечами в форме цифры «30», однако как только «тройку» заменяют на «4», актриса пытается убежать от возраста, но теряет равновесие и падает на пол.

«С днем рождения меня! Принимаю поздравления», — лаконично подписала смешной ролик звезда.

Зірка серіалу «Одного разу під Полтавою» та ексучасниця «Жіночого кварталу» Ірина Сопонару 22 жовтня святкує свій 40-й день народження. З нагоди ювілею гумористка долучилася до популярного в соцмережах тренду та кумедно обіграла нову цифру в паспорті. На своїй сторінці в інстаграмі іменинниця запостила відео з святковим десертом. Спочатку Сопонару радісно прямує до торта зі свічками у формі цифри «30», проте щойно «трійку» замінюють на «4», акторка намагається втекти від віку, але втрачає рівновагу та падає на підлогу. «З днем народження мене! Приймаю привітання», — лаконічно підписала кумедний ролик зірка. У коментарях під дописом іменинницю засипали теплими побажаннями зіркові друзі — Анна Саліванчук, Дядя Жора, Аліна Доротюк, Олексій Комаровський та інші. Особливо зворушливо до привітань долучився чоловік Ірини, британець Ріс Бейнхем, із яким вона зіграла весілля у травні 2024 року. Окрім лаконічного коментаря «Лублу» під відео дружини, Ріс опублікував на власній сторінці кумедний ролик із коханою в костюмі кішки, поєднавши в привітанні англійську та українську мови. «З днем народження найкращу кошечку у світі! Ти справді неповторна, ябко мого ока, і я тебе дуже люблю», — зворушливо написав Ріс.

Муж Ирины, британец Рис Бейнхэм, с которым она сыграла свадьбу в мае 2024 года, помимо лаконичного комментария «Лублу» под видео жены, опубликовал на собственной странице забавный ролик с любимой в костюме кошки.

«С днем рождения лучшую кошечку в мире! Ты действительно неповторима, яблоко моего глаза, и я тебя очень люблю», — трогательно написал Рис.

Муж Сопонару поздравил ее с 40-летием instagram.com/rbainham
Муж Сопонару поздравил ее с 40-летием instagram.com/rbainham

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Теги:
Квартал 95, Женский Квартал, шоу-бизнес, Ирина Сопонару, день рождения звезд

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