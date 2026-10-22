Валевская заговорила об усыновлении ребенка после пережитых выкидышей и аборта

Певица призналась, готова ли стать мамой в отношениях с новым возлюбленным

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Наталья Валевская в интервью изданию «Фокус» поделилась болезненным опытом потери нерожденных детей. По словам артистки, пережить выкидыши и вынужденный аборт ей помогли время, поддержка близких, психологические и духовные практики, а также советы специалистов. Одним из самых действенных инструментов стало создание специального места памяти.

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«Когда человек умирает, у нас есть могила или другое место, куда можно прийти, поскорбеть, попрощаться, а когда теряешь нерожденного ребенка, такого места нет. Однако потребность прожить утрату остается. Я выбрала для себя такое место и позволила себе выплеснуть там все эмоции», — поделилась певица.

Она добавила, что ей хватило одного раза, чтобы почувствовать облегчение, «будто груз, который носила внутри, наконец вышел наружу». Исполнительница подчеркнула, что дала себе время на горевание и возвращалась к музыкальной деятельности только тогда, когда была готова.

«Не думаю, что боль нужно заглушать. Его надо прожить, но в то же время важно не позволять страданиям полностью поглотить себя», — подчеркнула артистка, отметив, что публично заговорила об этом опыте только тогда, когда нашла внутреннюю опору.

Кроме этого, певица ответила на вопрос о расширении семьи в будущем. Наталья отметила, что уже обсуждала усыновление ребенка с нынешним бойфрендом Андреем.

«Суррогатное материнство я для себя не рассматриваю, а вот усыновление — да, мы обсуждали этот вариант. Наши взгляды на отцовство совпадают», — призналась Валевская.