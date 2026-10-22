Мама журналиста умерла 8 лет назад, а отец вскоре отпразднует 90-летие

Автор: Коваленко Наталья

Гордон в свой 59-й день рождения поделился редким фото родителей instagram.com/gordondmytro

Украинский журналист и интервьюер Дмитрий Гордон, который 21 октября отпраздновал свой 59-й день рождения, поделился с поклонниками уникальным кадром из семейного архива. Ведущий опубликовал фото своих родителей — Ильи Яковлевича и Мины Давыдовны.

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«За мое появление на свет и за все-все маме и папе спасибо», — трогательно подписал редкий снимок звездный именинник.

Подписчики журналиста в комментариях обратили внимание на поразительное внешнее сходство Дмитрия с его матерью.

Стоит отметить, что Мина Давыдовна работала инженером-экономистом. Женщина ушла из жизни в 2018 году. Илья Яковлевич был инженером-строителем. В декабре 2026 года отцу Дмитрия исполнится 90 лет.