Актриса объявила, что снова стала холостячкой

Автор: Коваленко Наталья

Звезда «Крепостной» Слава Красовская развелась с мужем после 14 лет отношений instagram.com/slava_krasowska

Украинская актриса Слава Красовская сообщила о разводе со своим мужем Александром. Пара была вместе 14 лет, шесть из которых находилась в официальном браке.

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36-летняя звезда сериалов «Крепостная» и «Женский доктор» рассказала об изменениях в личной жизни в новом посте в инстаграме. Слава опубликовала видео, где засветила сообщение из приложения «Дія» о расторжении брака. Причину развода актриса пока не раскрывает.

«Официально — холостячка. Где там занимать очередь за Тоней? Надолго ли — ставки принимаются в комментариях», — иронично подписала пост звезда, намекая на недавнее объявление актрисы Антонины Хижняк новой героиней шоу «Холостячка».

Слава и Александр познакомились еще во время учебы в театральном институте. Официально влюбленные поженились в сентябре 2020 года после восьми лет отношений.

Свадебная церемония проходила в театре, где работала Красовская. Вместо традиционного свадебного наряда невеста выбрала стильный образ с кроссовками и веночком вместо фаты.