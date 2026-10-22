Федишин показала, как сыновья поддерживают ее в больнице

Певица опубликовала первое фото после потери дочери

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Ирина Федишин, потерявшая нерожденную дочь на 35-й неделе беременности, вышла на связь с подписчиками в инстаграме и опубликовала фото из больничной палаты.

На первом снимке после трагедии артистка позировала на кушетке в окружении больших букетов цветов вместе со своими двумя сыновьями — Юрием и Олегом. Несмотря на то, что сердце артистки переполнено болью после тяжелых родов и сложной операции, она старается держаться.

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«Улыбка… Как же трудно иногда она дается, когда сердце переполнено болью… Но сегодня я хочу подарить вам частичку своего тепла…, пусть сквозь боль и слезы… но я очень стараюсь… день за днем, маленькими шагами собираю себя воедино и учусь жить дальше, нахожу силы делать эти маленькие шаги навстречу жизни», — начала пост Федишин.

По словам Ирины, наибольшую силу двигаться вперед ей дает семья. Мальчики постоянно окружают звездную маму заботой, обнимают и спрашивают о самочувствии. Исполнительница назвала Юрия и Олега своими «двумя крыльями», ради которых она просыпается каждое утро. Муж певицы Виталий Човнык не отходит от нее ни на шаг. Родители и близкие также окружили звезду заботой.

«И знаете, что сегодня дает мне эти силы? Это ЛЮБОВЬ. Любовь моих невероятных сыновей…, мои два крыла, которые держат меня, ради которых я просыпаюсь и улыбаюсь утром, которые несколько раз в день напоминают мне, что сейчас время поцелуев и объятий, которые раз за разом говорят мне: «Мама, мы Вас так любим..» «Вы у нас лучшие ..», «Как Вы себя чувствуете ..?» Я знаю, как они волновались за мое здоровье, как больно им было видеть меня первые дни после операции, как Юрчик постоянно мне звонил по видеосвязи, а потом говорил мне: «Мама, как я радовался, когда видел, как Вы начали мне улыбаться на камеру…» Эта любовь, внимание, которое я от них чувствую, это трогательно до слез… Боже, спасибо тебе за моих детей, за ту силу, которую они дают мне, за их объятия, улыбки, которые сегодня лечат мою израненную душу. Любовь моего мужа, который не отходит от меня ни на шаг, поддерживает, оберегает и вместе со мной проходит этот непростой путь. Любовь моих родителей, моих родных, которые так искренне волнуются за меня, окутывают заботой, теплом и помогают не опускать рук», — поделилась Ирина.

Также Федишин выразила искреннюю благодарность тысячам поклонников за молитвы, теплые слова и поддержку.

«Спасибо за ваше присутствие, за теплые слова, за то, что вы рядом в такое непростое время. Я чувствую, как много людей искренне волнуется за меня, как глубоко вы прониклись нашей болью. Ваши молитвы, сообщения, комментарии, каждое доброе слово — все это согревает мое сердце и придает мне сил. Спасибо вам за столько любви! За человечность, искренность и тепло! Потому что именно любовь сегодня дает мне силы жить дальше…», — подытожила певица.