Валевская вспомнила, как у нее украли самые дорогие подарки в ее жизни

Що артистка отримала на свій 30-річний ювілей

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Наталья Валевская в интервью изданию «Фокус» поделилась воспоминаниями о самых дорогих подарках в своей жизни. Артистка призналась, что наиболее ценные материальные вещи получила на свое 30-летие.

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По словам звезды сцены, тогда гости организовали виступления других артистов, а также подарили ей золотые украшения, очень дорогую океаническую черную жемчужину, кольцо с бриллиантом и изделия с аметистами. Однако эти вещи впоследствии украли в аэропорту.

«Чемодан вскрыли и забрали все ценные вещи. Тогда я поняла, насколько временной может быть материальная ценность. Мне было жаль не столько самих украшений, сколько того, что исчезли вещи, в которые люди вкладывали свою любовь, расположение и чувства», — поделилась исполнительница.

В то же время Наталья подчеркнула, что наиболее ценные для нее вещи — далеко не материальные. Валевская вместе с командой регулярно организует концерты для защитников, проходящих реабилитацию. Один из военных по имени Сергей приходил практически на каждое выступление, приносил сине-желтые цветы, а позже подарил деревянную карту Украины с отмеченными населенными пунктами. Певица назвала этот подарок «чрезвычайно дорогим сердцу».

Особое впечатление на певицу и зрителей произвел случай, который она запомнила на всю жизнь. Во время танцевального номера на сцену вышел военный, которому было трудно передвигаться из-за проблем с ногами.

«Он пользовался костылями, но во время танца отложил их в сторону и так увлеченно танцевал, что я была поражена. Когда песня закончилась, он вернулся в зал уже без костылей. Это шокировало и меня, и зрителей. Конечно, я не могу утверждать, что именно танец стал причиной такого результата, но эмоции и сила воли этого мужчины поразили всех присутствующих. Это был момент, который показал, насколько важными могут быть поддержка, творчество и человеческое взаимодействие во время реабилитации», — рассказала Наталья.