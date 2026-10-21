Сериалы Netflix: лучшие на неделе 12 – 18 октября 2026 года

Какие сериалы и шоу стали самыми популярными на прошлой неделе

Автор: Коваленко Наталья

Мистический триллер «Из глубины» удержал первую строчку мирового рейтинга сериалов и телепрограмм стримингового сервиса Netflix за период с 12 по 18 октября 2026 года.

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Когда загадочное морское существо начинает терроризировать прибрежный городок, рыбак должен бороться за защиту своей семьи и уклада жизни своей общины. За второй неделю проект собрал 21,2 млн зрителей и 86,4 млн часов просмотров.

Вторую строчку также сохраняет драматический мини-сериал «К востоку от рая». События экранизации классического романа Джона Стейнбека разворачиваются в начале 1900-х годов, где решительная и независимая женщина становится причиной раздора между двумя братьями, начиная сагу, охватывающую два поколения. За эту неделю проект собрал 6,2 млн зрителей и 43,3 млн часов просмотров.

Третье место заняла новая документалка «Instadocs: Искусственный интеллект бунтует». Проект исследует хакерскую атаку на Hugging Face и почему этот кибератакующий шаг может быть предупредительным выстрелом для будущего человечества. Премьера собрала 5,1 млн зрителей и 2,3 млн часов просмотров.

10 самых популярных сериалов и шоу Netflix в мире за 12 – 18 октября 2026 года:

«Из глубины», мини-сериал — 21,2 млн зрителей «К востоку от рая», мини-сериал — 6,2 млн зрителей «Instadocs: Искусственный интеллект бунтует» — 5,1 млн зрителей «Тайсон», мини-сериал — 5,1 млн зрителей «Дипломатка», четвертый сезон — 4,8 млн зрителей «Любовь слепа: Сезон 11 — Бостон», первый сезон — 3,6 млн зрителей «Спайк», первый сезон — 2,8 млн зрителей «Это торт? Хэллоуин», второй сезон — 2,7 млн зрителей «Отель с призраками», второй сезон — 2,7 млн зрителей Raw: 2026 (выпуск за 12 октября) — 2,5 млн зрителей

Рейтинг сериалов Netflix за 12 – 18 октября 2026 года Netflix

В рейтинге украинских пользователей Netflix первое место занял мистический триллер «Из глубины».

На вторую строчку сразу после премьеры ворвался пятнадцатый сезон украинского реалити-шоу «Холостяк», главным героем которого на этот раз стал баскетболист Вячеслав Кравцов.

Третью позицию занял новый драматический мини-сериал «Ловушка». Писательница Лиза Конрад не выходила из дома в течение 10 лет после убийства ее сестры, но когда она увидит убийцу по телевизору, то начнет вынашивать рискованный план.

ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине за 12 – 18 октября 2026 года:

«Из глубины», мини-сериал «Холостяк», пятнадцатый сезон «Ловушка», мини-сериал «К востоку от рая», мини-сериал «Дипломатка», четвертый сезон «Последнее дело Холмса», мини-сериал «Джентльмены», второй сезон «Тайсон», мини-сериал «Отель с призраками», второй сезон «Джентльмены», первый сезон