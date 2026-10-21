«С моим любимым»: Эмили Ратаковски показала новые фото с бойфрендом

Модель в роскошном платье вышла в свет с Роменом Гаврасом

Автор: Коваленко Наталья

Американская модель Эмили Ратаковски посетила шестой ежегодный гала-ужин Academy Museum Gala в Лос-Анджелесе в компании бойфренда — французского режиссера Ромена Гавраса. Звезда поделилась яркими кадрами с события в своем инстаграме.

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Для мероприятия Эмили выбрала платье насыщенного красного цвета с глубоким декольте, а Ромен появился на красной дорожке в черном костюме и белой рубашке.

«Гала-вечер Академии с моим любимым», — подписала одну из публикаций Ратаковски.

Напомним, что о романтических отношениях пары стало известно в феврале этого года, хотя папарацци заметили их вместе еще осенью предыдущего года во время прогулки в Нью-Йорке.