Анита Луценко призналась, как решилась на новые отношения и переезд

Бывшая звезда «Взвешенных и счастливых» высказалась о важных переменах в жизни

Автор: Коваленко Наталья

Известный украинский фитнес-тренер и блогер Анита Луценко, которая недавно официально представила своего нового бойфренда-иностранца, ответила на вопросы подписчиков о том, как решиться на переезд и новые отношения.

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В новом видео в инстаграм-сторис бывшая звезда проекта «Зважені та щасливі» вспомнила свой опыт обучения на психолога. По ее словам, именно с того периода она усвоила важное понимание работы нашей психики.

«Наш мозг принимает любые решения гораздо раньше — это исследовано — до того, как мы решили принять это решение. Он берет всю имеющуюся у него информацию, абсолютно все моменты, сопоставляет и выдает ответ, который должен быть, который для тебя будет наилучшим», — отметила Анита.

Блогер объяснила, что обычно рациональные аргументы и попытки оправдать тот или иной выбор возникают уже после того, как внутреннее решение было сформировано.

«И потом ты под это подгоняешь уже там объяснения: почему так, а не так, выезжать, заезжать. Короче, все моменты там: разводиться — не разводиться. Просто наш мозг все решает раньше, чем мы», — рассказала она.

По мнению Луценко, пытаться противодействовать этому естественному процессу нет смысла, однако человек может повлиять на качество своих решений.

«Изменить это никак невозможно, это наша природа. Нам с этим жить, можно просто только собирать больше информации», — подытожила тренер.

Анита Луценко instagram.com/anitasporty

Напомним, что после полномасштабного вторжения Анита долгое время жила с дочерью в Великобритании, однако сейчас она строит отношения в Испании с Фермином Эгидо, руководителем международного проекта OCEANMAN.