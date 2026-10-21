Остапчук публично поддержал беременную жену после хейта

Екатерина Остапчук публично ответила Наталье Холоденко и Анатолию Анатоличу

Автор: Коваленко Наталья

Жена ведущего Владимира Остапчука Екатерина Остапчук в серии инстаграм-сториз ответила на публичные обсуждения ее личной жизни. Сначала блогерша прокомментировала посты психолога Виктории Моргун в сети Threads, которая проанализировала отношения пары и заявила, будто Остапчук «вывез Катю от всех ее близких» и «изолирует от окружения». Екатерина возмутилась тем, что специалисты по ментальному здоровью позволяют себе ставить диагнозы через экран и буллить беременную женщину.

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«Вы знаете, я никогда не манипулирую беременностью... Но как вы считаете, нормально ли, когда психолог буллит под десятком разных постов беременную женщину, и публично ставит диагнозы через экран ее мужу, когда эта беременная женщина ей лично НИЧЕГО не сделала?», — отметила Екатерина.

Она предостерегла подписчиков от таких специалистов и подчеркнула опасность стресса во время вынашивания ребенка.

«Виктория, женщины на стрессе теряют беременности. Возможно, для вас это новость... но все равно делаете выбор высказать свое очень важное (н*хуй никому не нужное) мнение о чужой личной семейной жизни... Она себе не может помочь, другим точно не поможет», — написала жена Остапчука.

Екатерина и Владимир Остапчук ответили на хейт instagram.com/ostapchukkaterynaa

Екатерина и Владимир Остапчук ответили на хейт instagram.com/ostapchukkaterynaa

Екатерина и Владимир Остапчук ответили на хейт instagram.com/ostapchukkaterynaa

Екатерина и Владимир Остапчук ответили на хейт instagram.com/ostapchukkaterynaa

Екатерина и Владимир Остапчук ответили на хейт instagram.com/ostapchukkaterynaa

Екатерина и Владимир Остапчук ответили на хейт instagram.com/ostapchukkaterynaa

Екатерина и Владимир Остапчук ответили на хейт instagram.com/ostapchukkaterynaa

Кроме Виктории, блогерша жестко ответила известному психологу Наталии Холоденко, которая в интервью Василию Тимошенко называла ее «нарциссом».

«На 1,8 млн просмотров Наталья поставила мне диагноз по телефону. Вы, Наталья, такой же психолог, как и я, поэтому могу тоже вам диагноз поставить: у вас синдром главного героя. Вы днями и ночами везде обсуждаете других людей, будто они спрашивали ваше мнение... Интересно, хватит ли совести этой базарной бабе извиниться», — пожаловалась звезда.

Екатерина и Владимир Остапчук ответили на хейт instagram.com/ostapchukkaterynaa

Екатерина и Владимир Остапчук ответили на хейт instagram.com/ostapchukkaterynaa

Екатерина и Владимир Остапчук ответили на хейт instagram.com/ostapchukkaterynaa

Екатерина и Владимир Остапчук ответили на хейт instagram.com/ostapchukkaterynaa

Екатерина также прокомментировала упреки по поводу их переезда в Канаду, отметив, что Владимир является резидентом этой страны, а сам выезд был обусловлен заботой о безопасности ребенка и беременности. Она попрекнула интервьюера Анатолия Анатолича за публичную оценку их решения.

«Слава Богу, есть Анатолич, который может одобрить или нет переезды других... Да можно было не уточнять, что у тебя тоже трое детей, но ты не выезжаешь, чтобы подчеркнуть, какие мы слабаки, а ты мощный. Кстати, не тебе и никому другому... решать то, кого можно или нет тянуть в укр инфопространство. Не хотела я еще раз беременеть и рожать под взрывы», — написала Екатерина.

Екатерина и Владимир Остапчук ответили на хейт instagram.com/ostapchukkaterynaa

Высказалась она и о жене Анатолича — Юле, с которой прекратила общение полтора года назад.

«Юла написала, что она вообще-то со мной и не дружила, я была прицепом Вовы для них... И вот после того, как мы решили с ней не общаться, она побежала дружить с Кристиной... Объединились! Какая искренняя дружба», — добавила Екатерина.

Екатерина и Владимир Остапчук ответили на хейт instagram.com/ostapchukkaterynaa

Также блогерша рассекретила, что бывшая жена Остапчука — Кристина — подавала на нее заявление в Нацполицию из-за использования матов в телеграм-канале, однако полиция отказала в открытии дела за отсутствием оснований.

«В мае, после того как мы объявили о переезде в Канаду, она рандомно побежала писать на меня заявление в полицию за то, что в феврале я в тг-канале писала маты... Спойлер: полиция не приняла заявление! Она еще и апелляцию подала... Она пятый год не может отцепиться», — поделилась она.

Екатерина и Владимир Остапчук ответили на хейт instagram.com/ostapchukkaterynaa

Екатерина и Владимир Остапчук ответили на хейт instagram.com/ostapchukkaterynaa

Екатерина и Владимир Остапчук ответили на хейт instagram.com/ostapchukkaterynaa

Екатерина и Владимир Остапчук ответили на хейт instagram.com/ostapchukkaterynaa

Екатерина и Владимир Остапчук ответили на хейт instagram.com/ostapchukkaterynaa

На сториз Екатерины отреагировал и сам шоумен Владимир Остапчук, отметив, что полностью поддерживает жену и больше не собирается принимать участие в публичных скандалах.

«Полностью поддерживаю жену... Больше моя жизнь не будет дешевым сериалом на каком-то канале, как было до 2022... Пусть люди из прошлого живут в сериале. Я могу говорить только о настоящем и будущем. У меня наконец-то все хорошо дома, я наконец-то могу общаться с детьми от первого брака без скандалов... У меня скоро родится четвертый ребенок, я выбираю быть с женой дома», — ответил хейтерам Владимир.

Екатерина и Владимир Остапчук ответили на хейт instagram.com/vova_ostapchuk