Актеры «Дизель шоу» почтили память Марины Поплавской в ​​восьмую годовщину ее гибели

Звезды юмористического проекта поделились воспоминаниями о покойной коллеге

Автор: Коваленко Наталья

Прошло восемь лет со дня ДТП, в котором погибла актриса «Дизель шоу» Марина Поплавская. Коллеги звезды поделились в инстаграме архивными кадрами и теплыми воспоминаниями о ней в годовщину трагедии.

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Виктория Булитко обнародовала подборку кадров из гримерки и эмоционально обратилась к покойной подруге.

«Прошел не год, не два, восемь... А боль все та же... Марианна Францевна… Ты была для меня не просто подругой — ты была и есть человеком, умевшим согреть одним взглядом, дать совет и рассмешить даже в самые трудные моменты. Я помню твою искренность, женственность, энергию. Ты всегда поддерживала, всегда находила слова, которые лечили. И именно это осталось с нами — свет, который не угасает. Я скучаю, но в то же время благодарна, что имела счастье быть с тобой рядом. Ты навсегда остаешься в нашей памяти, в наших сердцах и на нашей сцене», — написала Булитко.

Яна Глущенко опубликовала сторис с любимой песней Поплавской (Yiruma — Kiss the Rain), коротко подписав: «8 лет без Мариночки... Ты так любила эту мелодию... Люблю тебя, Лялюня».

Яна Глущенко показала фото с Мариной Поплавской instagram.com/yamo4ka

Коллектив «Дизель Студио» обнародовал совместное обращение и фото со сцены на фоне большого портрета Поплавской.

«Есть боль, которую не лечит время. Есть пропасть, которую ничем и никем невозможно заполнить. Прошло уже столько лет, а кажется, будто только вчера звучал этот самый родной в мире смех… Сегодня день, когда сердце каждого из нас в «Дизель Студио» сжимается от жгучей боли, а на глаза снова навертываются слезы», — говорится в одном из постов.

Напомним, что авария произошла утром 20 октября 2018 года на трассе Киев — Чоп возле села Милая. Автобус, в котором команда возвращалась с гастролей во Львове, столкнулся с грузовиком. Марина Поплавская погибла на месте, а другие участники юмористического шоу получили травмы различной степени тяжести. Расследование дела было завершено в феврале 2019 года, а вина водителя полностью доказана в суде.