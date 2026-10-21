Принц Гарри впервые раскрыл причины возвращения в Великобританию

Герцог Сассекский высказался о примирении с братом Уильямом

Автор: Коваленко Наталья

Принц Гарри впервые поделился подробностями своего решения вернуться в Великобританию вместе с женой Меган Маркл и двоими детьми. В новом интервью для проекта GQ’s One More Question герцог Сассекский рассказал, что на самом деле побудило семью на этот шаг, а также прокомментировал возможность примирения с братом Уильямом и отцом Чарльзом III.

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По словам Гарри, главной причиной для переезда стало желание дать 7-летнему Арчи и 5-летней Лилибет британское образование и возможность расти в новой среде.

«Возможность отдать детей в британскую школу имела для меня огромное значение. Они учатся там уже две недели, и им это очень нравится. Я не критикую американские школы, но для детей в этом возрасте иметь сравнение и два совершенно разных культурных опыта — это чрезвычайно важно. К тому же, замечательно быть ближе к моей семье, друзьям и их детям», — поделился герцог.

Гарри признался, что решение не планировалось годами — это был быстрый шаг, когда «звезды сошлись». Он также иронично намекнул на предстоящие промежуточные выборы в США, добавив, что пребывание за пределами Америки в ближайшие месяцы поможет семье побыть в покое.

На вопрос о том, стремится ли он восстановить отношения с принцем Уильямом и королем Чарльзом III, Гарри ответил утвердительно.

«Да, конечно. Братские споры и испорченные отношения между родителями и детьми — это то, с чем сталкивается множество людей. Некоторые не хотят, чтобы все наладилось, но я хочу. В мире и так слишком много драмы, чтобы продолжать семейные раздоры. Шрамы остаются навсегда, но самое важное — отпустить прошлое», — поделился он.