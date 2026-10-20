Маша Кондратенко впервые рассекретила своего нового бойфренда

Певица уже год в отношениях с известным режиссером

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица и актриса Маша Кондратенко впервые рассказала об изменениях в личной жизни. 26-летняя звезда сцены рассекретила, что встречается с известным режиссером и клипмейкером Юрием Чайкой, который сотрудничал с KOLA, Lida Lee, OTOY, KHAYAT и TAYANNA.

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Влюбленные снялись вместе в фотосессии у моря в Одессе для нового выпуска журнала Cosmopolitan и поделились деталями своей истории любви.

Как выяснилось, пара знакома еще с конца лета или начала осени 2022 года. Их первая встреча состоялась в онлайн-формате во время обсуждения съемок клипа на песню Маши «Ведмеді-балалайки», режиссером которого выступил Юрий. Лично они встретились уже на съемочной площадке.

Длительное время их связывали исключительно дружеские и рабочие отношения, ведь Маша жила в Киеве, Юрий — в Одессе, к тому же на момент знакомства артистка находилась в других отношениях. Со временем крепкая дружба переросла в романтические чувства, и пара уже год скрывала свой роман.

«Мы уже год вместе, но время пролетело настолько быстро, что кажется, будто начали встречаться всего несколько месяцев назад. Сложно сказать, в какой именно момент наша дружба переросла в отношения, ведь все произошло довольно неожиданно для нас обоих. Мы дружили-дружили и в итоге додружились», — призналась Маша.

Юрий добавил, что влюбился в певицу с первого взгляда. Окончательно понять серьезность намерений любимого Маше помогли не слова, а поступки — в частности, момент, когда режиссер примчался к ней после поздних съемок, чтобы починить сломанный бойлер.

«Я поняла, что все серьезно, когда Юра починил мне бойлер. Потому что для меня важно не только слышать слова о симпатии, но и видеть поступки. Особенно те, в которых проявляется забота. Но если честно, тогда я особо не задумывалась, в отношениях мы уже или нет. Именно Юра первым четко определил, что мы пара, и я за это ему очень благодарна. В начале отношений у многих возникает неопределенность: мы встречаемся или просто проводим время вместе? Есть ли у этого человека какие-то планы на совместное будущее? А Юра очень быстро расставил все точки над "i"», — вспомнила Маша.