Звезда Топмоделі по-українськи задержана в США – в чем ее подозревают

Владиславе Роговенко может грозить депортация, если ее уличат в нарушении законодательства.

Украинскую блогершу Владиславу Роговенко, известную по участию в реалити-шоу "Топ-модель по-українськи" и "Від пацанки до панянки", задержали во Флориде. Ее подозревают в домашнем насилии.

Читай также: Стужук заявила, что закрыла ФЛП и не виновата Украине деньги

Как сообщает Broward County Crime Watch, задержание произошло 12 октября. Блогершу обвиняют в незаконном физическом контакте или нанесении телесных повреждений. Подробности дела сначала не разглашались.

В отношении Роговенко также было применено федеральное иммиграционное задержание. Соответствующие службы должны проверить законность ее пребывания в США и определить, есть ли основания для депортации. Поэтому блогерша находится под стражей без возможности внесения залога.

Впоследствии появилась информация об обстоятельствах инцидента. По предварительным данным, во время ссоры в торговом центре Владислава, которая якобы была под хмельком, трижды ударила своего партнера. Мужчина стал отцом ее дочери, которая родилась болем месяца назад. В инцидент вмешались правоохранители.

instagram vladyslava_rogovenko1

Читай также: Бывший муж Шеннен Доэрти арестован из-за вооруженных угроз

Сообщается, что партнер блогерши отказался предъявлять обвинения. Однако это не помешало задержанию. В случае доказательства вины Роговенко может грозить до года лишения свободы.