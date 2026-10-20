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Сын Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика совершил редкий выход на красную дорожку

Как сейчас выглядит 23-летний Джеймс Вилки

Автор: Коваленко Наталья
Сын Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика совершил редкий выход на красную дорожку
Сын Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика совершил редкий выход на красную дорожку
Getty Images

Звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер и ее муж, актер Мэттью Бродерик, посетили премьеру бродвейского спектакля Other Desert Cities в Нью-Йорке. На мероприятие звездную пару сопровождал их сын — 23-летний Джеймс Уилки.

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Семья вместе позировала перед фотографами на красной дорожке. Джеймс, стоявший между родителями в темно-синем костюме и клетчатом галстуке, держал за руку 61-летнюю мать и обнимал за плечи 64-летнего отца.

После окончания Университета Брауна парень делает первые шаги в актерской профессии. Он уже успел сняться вместе с отцом в одном из эпизодов сериала «Эльсбет».

Кроме 23-летнего Джеймса, Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик также воспитывают 17-летних дочерей-двойняшек — Табиту Ходж и Марион Лоретту Элвелл.

Сын Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика
Сын Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика
Getty Images

Сын Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика
Сын Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика
Getty Images

Сын Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика
Сын Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика
Getty Images

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Теги:
Сара Джессика Паркер, Мэттью Бродерик, шоу-бизнес, дети звезд

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