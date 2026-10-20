Сын Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика совершил редкий выход на красную дорожку
Как сейчас выглядит 23-летний Джеймс Вилки
Сын Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика совершил редкий выход на красную дорожку
Getty Images
Звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер и ее муж, актер Мэттью Бродерик, посетили премьеру бродвейского спектакля Other Desert Cities в Нью-Йорке. На мероприятие звездную пару сопровождал их сын — 23-летний Джеймс Уилки.
Читай также: Антонио Бандерас растрогал сеть архивным фото со свадьбы единственной дочериСемья вместе позировала перед фотографами на красной дорожке. Джеймс, стоявший между родителями в темно-синем костюме и клетчатом галстуке, держал за руку 61-летнюю мать и обнимал за плечи 64-летнего отца.
После окончания Университета Брауна парень делает первые шаги в актерской профессии. Он уже успел сняться вместе с отцом в одном из эпизодов сериала «Эльсбет».
Кроме 23-летнего Джеймса, Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик также воспитывают 17-летних дочерей-двойняшек — Табиту Ходж и Марион Лоретту Элвелл.
Сын Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика
Getty Images
Сын Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика
Getty Images
Сын Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика
Getty Images