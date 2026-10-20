Лунный календарь окрашивания волос на ноябрь 2026 года

Автор: Мельник Анна

Осенне-зимнее обновление волос требует особого подхода! Чтобы новый оттенок радовал насыщенностью, а сама процедура подарила локонам здоровье и глянцевый блеск, планируйте поход к колористу с учётом лунных фаз.

Идеальные дни для смены цвета

Самое удачное время для смелых бьюти-экспериментов, кардинальной смены имиджа и сложных техник (сложное мелирование, аиртач, балаяж): 5, 8, 12, 18, 20 и 28 ноября. Краситель ляжет максимально ровно, а результат будет стойким и ярким.

Благоприятные даты

Прекрасный период для тонирования, обновления любимого цвета, закрашивания седины и глубокого питательного ухода: 3, 10, 11, 15, 21, 26 и 29 ноября. Процедура укрепит структуру волос и подарит им мягкость.

Нейтральные дни

Период для привычных процедур и поддерживающего ухода, когда результат получится предсказуемым и аккуратным: 1, 2, 6, 13, 16, 17, 22, 23, 27 и 30 ноября. Сложные техники лучше перенести на более удачные числа.

Рискованные числа

Дни, когда стойкость пигмента может быть ниже обычной, а итоговый тон — немного отличаться от желаемого: 4, 7, 14, 19 и 25 ноября.

Самые неблагоприятные дни

Дни энергетического спада и новолуния, когда от окрашивания, осветления и химических процедур лучше отказаться: 9 и 24 ноября. В эти даты повышается риск пересушить пряди и повредить их структуру.