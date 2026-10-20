АфишаАфиша
Русский Українська

Продюсер Лисица рассказал, какая на самом деле Могилевская в реальной жизни

Вадим Лисица рассекретил неожиданные привычки артистки

Автор: Коваленко Наталья
Продюсер Лисица рассказал, какая на самом деле Могилевская в реальной жизни
Продюсер Лисица рассказал, какая на самом деле Могилевская в реальной жизни instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинский музыкальный продюсер Вадим Лисица рассказал, какая на самом деле певица Наталья Могилевская вне сцены и телекамер. В интервью проекту «Наодинці з Гламуром» он рассекретил, что публичный образ звезды кардинально отличается от ее реальной жизни, ведь в быту она отличается необычайной простотой и непринужденностью.

Читай также: Зибров рассекретил заработок дочери-менеджерши и ежемесячные расходы семьи

«Обычно артисты исполняют какой-то образ, они меняются. Например, Наталья Могилевская выходит на сцену королевой, она всегда так выглядит и делает это так. А в жизни она гораздо проще, похожа на обычного человека. То есть иногда идешь по улице и не поймешь, что это именно она», — отметил Вадим.

Продюсер добавил, что певица абсолютно не страдает «звездной болезнью» и в неформальной обстановке предпочитает комфортную одежду. Она спокойно может появиться на встрече в спортивном наряде и перекусить обычной шаурмой в компании знакомых.

«Она так любит простоту. Может прийти в трениках, есть шаурму при тебе, о чем-то разговаривать, но на сцене она королева», — подчеркнул продюсер.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Наталья Могилевская, шоу-бизнес, Вадим Лисица

Статьи по теме

Антонио Бандерас растрогал сеть архивным фото со свадьбы единственной дочери
Антонио Бандерас растрогал сеть архивным фото со свадьбы единственной дочери
Зибров рассекретил заработок дочери-менеджерши и ежемесячные расходы семьи
Зибров рассекретил заработок дочери-менеджерши и ежемесячные расходы семьи
Астафьева ответила на критику из-за участия в Радиодиктанте-2026
Астафьева ответила на критику из-за участия в Радиодиктанте-2026
Модель и экс-девушка Джастина Бибера Сахара Рэй внезапно скончалась в 34 года
Модель и экс-девушка Джастина Бибера Сахара Рэй внезапно скончалась в 34 года
Лисица поведал, что его бывшая Тополя обратилась к нему за помощью летом
Лисица поведал, что его бывшая Тополя обратилась к нему за помощью летом
Тыквенное варенье с имбирём и цитрусом: рецепт
Тыквенное варенье с имбирём и цитрусом: рецепт

Личность дня

Фильмы с Жан-Клодом Ван Даммом, которые сделали его легендой боевиков

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK