Продюсер Лисица рассказал, какая на самом деле Могилевская в реальной жизни

Вадим Лисица рассекретил неожиданные привычки артистки

Автор: Коваленко Наталья

Украинский музыкальный продюсер Вадим Лисица рассказал, какая на самом деле певица Наталья Могилевская вне сцены и телекамер. В интервью проекту «Наодинці з Гламуром» он рассекретил, что публичный образ звезды кардинально отличается от ее реальной жизни, ведь в быту она отличается необычайной простотой и непринужденностью.

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«Обычно артисты исполняют какой-то образ, они меняются. Например, Наталья Могилевская выходит на сцену королевой, она всегда так выглядит и делает это так. А в жизни она гораздо проще, похожа на обычного человека. То есть иногда идешь по улице и не поймешь, что это именно она», — отметил Вадим.

Продюсер добавил, что певица абсолютно не страдает «звездной болезнью» и в неформальной обстановке предпочитает комфортную одежду. Она спокойно может появиться на встрече в спортивном наряде и перекусить обычной шаурмой в компании знакомых.

«Она так любит простоту. Может прийти в трениках, есть шаурму при тебе, о чем-то разговаривать, но на сцене она королева», — подчеркнул продюсер.