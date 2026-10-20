Зибров рассекретил заработок дочери-менеджерши и ежемесячные расходы семьи

Певец рассказал, сколько платит дочери за работу

Автор: Коваленко Наталья

Украинский исполнитель Павел Зибров в интервью Алине Доротюк рассказал о сотрудничестве со своей 29-летней дочерью Дианой, которая уже более семи лет занимает должность его официального менеджера.

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По словам певца, идея привлечь Диану к семейному бизнесу принадлежит его жене Марине. После окончания Института международных отношений девушка начинала с небольшой фиксированной зарплаты.

Со временем она взяла на себя коммуникацию, организацию выступлений, имиджевые вопросы и рекламные интеграции. Сейчас Диана работает за процентную ставку, которая превышает средние рыночные показатели.

«Проценты свои зарабатывает. 20 процентов, 20, не 10. Потому что хорошая реклама, хорошие деньги, она их обоснованно пишет... как профессиональный менеджер», — поделился артист.

Павел Зибров подчеркнул, что дочь строго следит за его гонорарами и может ответить отказом заказчикам, если те предлагают ненадлежащую оплату.

Также певец раскрыл, сколько средств идет на содержание дома и жизнь семьи из трех человек. По словам звезды сцены, на газ, воду и питание ежемесячно уходит около 50–70 тысяч гривен.

Артист подчеркнул, что большая часть его доходов идет на творческую деятельность, новые проекты и содержание музыкального коллектива.