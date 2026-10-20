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Модель и экс-девушка Джастина Бибера Сахара Рэй внезапно скончалась в 34 года

Она умерла меньше чем через год после рождения дочери

Автор: Коваленко Наталья
Модель и экс-девушка Джастина Бибера Сахара Рэй внезапно скончалась в 34 года
Модель и экс-девушка Джастина Бибера Сахара Рэй внезапно скончалась в 34 года instagram.com/sahara_ray

Австралийская и американская модель, дизайнер бренда пляжной одежды Sahara Ray Swim и дочь легендарного серфера Тони Рея Сахара Рей ушла из жизни в возрасте 34 лет. Трагическую новость подтвердили члены семьи знаменитости в комментарии изданию TMZ.

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Девушка скончалась в больнице в окружении самых близких людей. На данный момент официальную причину смерти не разглашают.

«Она ушла из жизни прошлой ночью в больнице в окружении семьи. Она была очень любима», — отметила семья Сахары в своем официальном заявлении.

Трагедия произошла менее чем через год после того, как в январе Сахара впервые стала матерью, родив дочку Сноу. Последние посты модели в социальных сетях были посвящены именно малышке.

В последние годы жизни Сахаре пришлось столкнуться с серьезными испытаниями. В 2024 году после тяжелой автомобильной аварии она попала в больницу, где у нее диагностировали редкое автоиммунное расстройство — синдром Гийена-Барре, из-за которого модель была частично парализована и долгое время передвигалась в кресле-коляске.

Мировую популярность Рей получила благодаря моделингу и собственному бренду купальников, а также кратковременному роману с канадским певцом Джастином Бибером. В августе 2016 года их впервые заметили вместе во время совместного отдыха на Гавайях. Также Сахаре приписывали романы с певцом Коди Симпсоном, супермоделью Джорданом Барреттом и музыкантом Mod Sun.

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Теги:
Джастин Бибер, шоу-бизнес, смерть звезд

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