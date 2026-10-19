Лисица поведал, что его бывшая Тополя обратилась к нему за помощью летом

Продюсер Вадим Лисица раскрыл подробности нынешнего общения с певицей и своей экс-избранницей Еленой Тополей.

Музыкальный продюсер Вадим Лисица рассказал о недавнем общении с певицей Еленой Тополей, с которой раньше находился в отношениях и сотрудничал.

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Он сообщил в интервью, что последний раз контактировал с бывшей избранницей в конце лета. Тогда артистка попросила его помочь с социальными сетями, которые он в свое время создавал и администрировал. У певицы, мол, возникли сложности с рекламой. Однако решить проблему продюсер не смог, ведь соответствующие страницы уже давно не были привязаны к его учетке.

По словам Лисицы, Тополя разблокировала его в инстаграме и фейсбуке, чтобы он мог проверить ее страницы. В то же время, продюсер отметил, что не следит за жизнью бывшей и не понимает, о чем им общаться.

Вадим также объяснил, почему не видит перспектив восстановления их профессионального сотрудничества. По его мнению, работа над музыкой нуждается в доверии, открытости и умении преодолевать творческие споры. С Еленой, считает Лисица, такого взаимопонимания уже давно нет, поэтому совместное создание песен стало бы для них сложным процессом.

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Елена Тополя и Вадим Лисица познакомились в начале нулевых, когда певице было около 15 лет. Сначала их связывала профессиональная деятельность, но впоследствии рабочие отношения переросли в роман. Пара была вместе примерно семь лет и разошлась после участия артистки в "Евровидении-2010" (заняла 9 место).

Лисица ранее объяснил, что причиной разрыва стало стремление Елены сосредоточиться на музыкальной карьере, а не на создании семьи. После завершения романа они еще некоторое время сотрудничали, однако впоследствии прекратили и это.