Звезда сериала «Как я встретил вашу маму» Джейсон Сигел женился

Первое фото с тайной церемонии

Автор: Коваленко Наталья

Голливудский актер Джейсон Сигел и танцовщица и актриса Кайла Радомски официально стали мужем и женой. Пара сообщила о своей свадьбе, поделившись первыми кадрами с тайной свадьбы в инстаграм-сториз.

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Церемония состоялась в субботу, 17 октября, в Калифорнии в Ботанических садах библиотеки Хантингтона в Пасадене в окружении родных и друзей. Именно здесь в июне 2025 года Джейсон сделал предложение Кайле.

35-летняя невеста была в белом свадебном платьице с розовыми цветами, а 46-летняя звезда сериала «Как я встретил вашу маму» — в темно-коричневом смокинге.

Напомним, что пара встречалась в течение двух лет, прежде чем решиться на брак. Свой первый совместный выход на красную дорожку они совершили на церемонии «Золотой глобус» в 2024 году.

Джейсон Сигел женился на Кайле Радомски instagram.com/kaylaradomski4