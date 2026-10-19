Актриса показала честное фото своей фигуры после рождения первенца

Автор: Коваленко Наталья

Мила Сивацкая призналась, на сколько килограмм похудела через месяц после родов instagram.com/mila_sivatskaya

Известная украинская актриса Мила Сивацкая, которая в конце сентября впервые стала мамой, рассказала подписчикам, как меняется ее тело после рождения дочери.

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Через месяц после родов 27-летняя звезда опубликовала честное фото своего живота и рассекретила первые результаты похудения. За это время Миле удалось сбросить 13 килограммов.

Сейчас Сивацкая продолжает носить специальный послеродовой бандаж и ограничивается легкой физической активностью.

«1 месяц после родов: минус 13 кг, послеродовой бандаж для живота, растяжки, легкая физическая активность и столько благодарности моему телу», — поделилась знаменитость.

Напомним, что Мила рожала в одном из роддомов Барселоны, где она сейчас живет вместе с мужем Сергеем. Новорожденную дочь пара назвала Зои.