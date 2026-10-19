Мила Сивацкая призналась, на сколько килограмм похудела через месяц после родов
Актриса показала честное фото своей фигуры после рождения первенца
Мила Сивацкая призналась, на сколько килограмм похудела через месяц после родов instagram.com/mila_sivatskaya
Известная украинская актриса Мила Сивацкая, которая в конце сентября впервые стала мамой, рассказала подписчикам, как меняется ее тело после рождения дочери.
Читай также: 50-летняя Lama объяснила, почему сознательно отказалась от рождения детейЧерез месяц после родов 27-летняя звезда опубликовала честное фото своего живота и рассекретила первые результаты похудения. За это время Миле удалось сбросить 13 килограммов.
Сейчас Сивацкая продолжает носить специальный послеродовой бандаж и ограничивается легкой физической активностью.
«1 месяц после родов: минус 13 кг, послеродовой бандаж для живота, растяжки, легкая физическая активность и столько благодарности моему телу», — поделилась знаменитость.
Напомним, что Мила рожала в одном из роддомов Барселоны, где она сейчас живет вместе с мужем Сергеем. Новорожденную дочь пара назвала Зои.
Мила Сивацкая похудела на 13 кг после родов instagram.com/mila_sivatskaya