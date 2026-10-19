50-летняя Lama объяснила, почему сознательно отказалась от рождения детей

Певица призналась, почему не стала мамой

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Lama, настоящее имя которой Наталья Дзенькив, высказалась о своей личной жизни. Артистка уже длительное время находится в отношениях с возлюбленным по имени Роман, который младше ее на 18 лет.

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Хотя мужчина уже сделал предложение артистке и она ответила согласием, официально регистрировать брак звезда не планирует. В интервью проекту «Ближче до зірок» она пояснила, что не видит никакого смысла в штампе в паспорте.

«Я в детстве, когда была маленькая, постоянно какие-то фаты на себя надевала, куклами играла. В детстве мне было интересно, а потом оно как-то прошло. Я не знаю, как-то от природы. Я просто думаю, а для чего это? Вот что изменится после того, как будет этот штамп?», — поделилась исполнительница.

Кроме этого, 50-летняя артистка, у которой никогда не было детей, призналась, что сознательно выбрала путь чайлдфри еще в юном возрасте. По словам Натальи, внутренний голос подсказывал ей, что материнство — это не ее призвание.

«Мне было 22 или 23 года, и все говорили, что нужно иметь детей. У меня мое внутреннее состояние и сердце мое говорило, что не надо, зачем. У меня были такие моменты, что я буду плохо выглядеть из-за этого. Меня почему-то не тянуло к детям. Я реально не могу быть мамой, а мама для своих трех собак», — рассказала Наталья.