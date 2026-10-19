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Экс-участница «ВИА Гры» Миша Романова намекнула на новые отношения

Певица показала загадочного любимого

Автор: Коваленко Наталья
Экс-участница «ВИА Гры» Миша Романова намекнула на новые отношения
Экс-участница «ВИА Гры» Миша Романова намекнула на новые отношения instagram.com/misharomanova

Украинская певица Миша Романова, которая в 2013–2018 годах была участницей группы «ВИА Гра», намекнула на роман в новом посте в инстаграме. 36-летняя артистка запостила подборку кадров с отдыха на Сардинии.

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На большинстве фото Миша демонстрировала свою роскошную фигуру на фоне итальянских пейзажей. Однако на одном из коротких роликов исполнительница засветила неизвестного мужчины, который позировал перед камерой в футболке с ее изображением.

«Bellissimo — это когда ты в невероятном месте, рядом с любимым человеком, все вокруг в гармонии… И он с гордостью носит футболку с твоим лицом. Вот это я понимаю. Настоящее итальянское bellissimo!», — заинтриговала Романова.

Напомним, что ранее Миша Романова около двух лет состояла в отношениях с сыном известного продюсера Александра Роднянского — Алексом Роднянским. Однако в 2024 году объявила о разрыве с ним.

Также певица воспитывает 7-летнего сына Мартина, имя отца которого держит в секрете.

Міша Романова засветила нового бойфренда instagram.com/misharomanova
Міша Романова засветила нового бойфренда instagram.com/misharomanova

Миша Романова на Сардинии instagram.com/misharomanova
Миша Романова на Сардинии instagram.com/misharomanova

Миша Романова на Сардинии instagram.com/misharomanova
Миша Романова на Сардинии instagram.com/misharomanova

Миша Романова на Сардинии instagram.com/misharomanova
Миша Романова на Сардинии instagram.com/misharomanova

Миша Романова на Сардинии instagram.com/misharomanova
Миша Романова на Сардинии instagram.com/misharomanova

Миша Романова на Сардинии instagram.com/misharomanova
Миша Романова на Сардинии instagram.com/misharomanova

Миша Романова на Сардинии instagram.com/misharomanova
Миша Романова на Сардинии instagram.com/misharomanova

Миша Романова на Сардинии instagram.com/misharomanova
Миша Романова на Сардинии instagram.com/misharomanova

Миша Романова на Сардинии instagram.com/misharomanova
Миша Романова на Сардинии instagram.com/misharomanova

Миша Романова на Сардинии instagram.com/misharomanova
Миша Романова на Сардинии instagram.com/misharomanova

Миша Романова на Сардинии instagram.com/misharomanova
Миша Романова на Сардинии instagram.com/misharomanova

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Теги:
ВИА Гра, шоу-бизнес, Миша Романова, личная жизнь звезд

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