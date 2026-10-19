АфишаАфиша
Русский Українська

Барбара Палвин вышла на подиум Victoria's Secret спустя 6 недель после родов

Как выглядела жена Дилана Спроуса в белье во время дефиле

Автор: Коваленко Наталья
Барбара Палвин вышла на подиум Victoria's Secret спустя 6 недель после родов
Барбара Палвин вышла на подиум Victoria's Secret спустя 6 недель после родов
Getty Images

Венгерская супермодель Барбара Палвин поразила ярким возвращением на шоу Victoria’s Secret Fashion Show 2026 в Лос-Анджелесе. 33-летняя звезда дефилировала по подиуму всего через шесть недель после рождения своего первого ребенка.

Читай также: У режиссера «Когда ты выйдешь замуж?» Алексея Комаровского обнаружили рак

Модель вышла в прозрачном розовом комплекте белья. Муж Барбары, актер Дилан Спроус, поддерживал любимую с первого ряда и посылал ей воздушные поцелуи.

«Завтра исполнится ровно шесть недель после родов. Для США это стандартный срок, когда большинство женщин возвращаются к работе, поэтому здесь нет ничего необычного. Я чувствую себя прекрасно. Считаю очень вдохновляющим то, что команда Victoria’s Secret пригласила меня на шоу и что мы поддерживаем женщин», — поделилась Палвин в разговоре за кулисами.

Барбара и Дилан впервые стали родителями в начале сентября. У звездной пары родилась дочь, ей они дали имя Сильви.

Читайте нас в Google.News

Статьи по теме

Дорофеева сообщила об обнаруженной в ее груди опухоли
Дорофеева сообщила об обнаруженной в ее груди опухоли
Звезда сериала «Как я встретил вашу маму» Джейсон Сигел женился
Звезда сериала «Как я встретил вашу маму» Джейсон Сигел женился
Мила Сивацкая призналась, на сколько килограмм похудела через месяц после родов
Мила Сивацкая призналась, на сколько килограмм похудела через месяц после родов
50-летняя Lama объяснила, почему сознательно отказалась от рождения детей
50-летняя Lama объяснила, почему сознательно отказалась от рождения детей
Экс-участница «ВИА Гры» Миша Романова намекнула на новые отношения
Экс-участница «ВИА Гры» Миша Романова намекнула на новые отношения
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2026 года
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2026 года

Личность дня

Фильмы с Жан-Клодом Ван Даммом, которые сделали его легендой боевиков

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK