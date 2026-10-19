Барбара Палвин вышла на подиум Victoria's Secret спустя 6 недель после родов

Как выглядела жена Дилана Спроуса в белье во время дефиле

Автор: Коваленко Наталья

Венгерская супермодель Барбара Палвин поразила ярким возвращением на шоу Victoria’s Secret Fashion Show 2026 в Лос-Анджелесе. 33-летняя звезда дефилировала по подиуму всего через шесть недель после рождения своего первого ребенка.

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Модель вышла в прозрачном розовом комплекте белья. Муж Барбары, актер Дилан Спроус, поддерживал любимую с первого ряда и посылал ей воздушные поцелуи.

«Завтра исполнится ровно шесть недель после родов. Для США это стандартный срок, когда большинство женщин возвращаются к работе, поэтому здесь нет ничего необычного. Я чувствую себя прекрасно. Считаю очень вдохновляющим то, что команда Victoria’s Secret пригласила меня на шоу и что мы поддерживаем женщин», — поделилась Палвин в разговоре за кулисами.

Барбара и Дилан впервые стали родителями в начале сентября. У звездной пары родилась дочь, ей они дали имя Сильви.