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Жена Остапчука жестко ответила Горняк на ее обвинения в шоу «Холостяк»

Екатерина Остапчук разоблачила правду о браке Кристины Горняк с телеведущим

Автор: Коваленко Наталья
Жена Остапчука жестко ответила Горняк на ее обвинения в шоу «Холостяк»
Жена Остапчука жестко ответила Горняк на ее обвинения в шоу «Холостяк» instagram.com/kristygor, instagram.com/vova_ostapchuk

Третья жена ведущего Владимира Остапчука Екатерина отреагировала на участие Кристины Горняк в шоу «Холостяк-15». В первом выпуске проекта нотариус и бывшая избранница Остапчука откровенно рассказала об их браке, вспомнив о его проблемах с алкоголем и агрессивном поведении.

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После выхода выпуска в эфир Екатерина в своем телеграм-канале обвинила Горняк в очередных попытках пропиариться за чужой счет. Екатерина опубликовала серию эмоциональных постов, в которых назвала слова Кристины несправедливыми и перекрученными.

Блогерша заявила, что проблемы в прежнем браке возникали из-за образа жизни самой Кристины и ее компании, ведь в первом браке Остапчука с Еленой Войченко в течение 13 лет подобных проблем не было.

«Обвинять Вову в алкоголизме, зная, что это не так, и что вечером вы вместе пили и ссорились — это, как минимум, несправедливо», — возмутилась Екатерина, иронично добавив, что пара развелась сразу, как из-за полномасштабной войны «стало невозможно столько пить вместе».

Екатерина Остапчук прокомментировала участие Кристины Горняк в «Холостяке» t.me/ostapchukkkk
Екатерина Остапчук прокомментировала участие Кристины Горняк в «Холостяке» t.me/ostapchukkkk

Отдельно нынешняя жена ведущего подчеркнула, что Кристина получила популярность исключительно благодаря браку с Владимиром.

«У нее нет ни капли благодарности за тот факт, что сейчас у нее есть возможность зарабатывать на этом и в целом вести публичную деятельность», — отметила Екатерина.

Екатерина Остапчук прокомментировала участие Кристины Горняк в «Холостяке» t.me/ostapchukkkk
Екатерина Остапчук прокомментировала участие Кристины Горняк в «Холостяке» t.me/ostapchukkkk

Она также призналась, что постоянные упоминания бывшей в медиа создают для нее дискомфорт: «У меня постоянное фоновое ощущение, что я в гареме».

Екатерина Остапчук прокомментировала участие Кристины Горняк в «Холостяке» t.me/ostapchukkkk
Екатерина Остапчук прокомментировала участие Кристины Горняк в «Холостяке» t.me/ostapchukkkk

Екатерина сравнила ситуацию с другими публичными разводами, вспомнив о Владимире Дантесе, который ни разу не комментировал разрыв с Надей Дорофеевой. Также она пожелала Горняк наконец найти свое личное счастье.

Екатерина Остапчук прокомментировала участие Кристины Горняк в «Холостяке» t.me/ostapchukkkk
Екатерина Остапчук прокомментировала участие Кристины Горняк в «Холостяке» t.me/ostapchukkkk

Екатерина Остапчук прокомментировала участие Кристины Горняк в «Холостяке» t.me/ostapchukkkk
Екатерина Остапчук прокомментировала участие Кристины Горняк в «Холостяке» t.me/ostapchukkkk

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Теги:
Холостяк, Владимир Остапчук, Кристина Горняк, Екатерина Полтавская

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