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Федишин впервые прокомментировала потерю дочери и назвала ее имя

Певица вышла на связь после трагедии

Автор: Коваленко Наталья
Федишин впервые прокомментировала потерю дочери и назвала ее имя
Федишин впервые прокомментировала потерю дочери и назвала ее имя instagram.com/irynafedyshyn

Украинская певица Ирина Федишин, которая недавно пережила тяжелые роды и потеряла дочь на 35-й неделе беременности, впервые вышла на связь в социальных сетях. Артистка обнародовала в инстаграме пост, в котором раскрыла имя ребенка, рассказала о знакомстве с ней по фотографии и поблагодарила всех за поддержку.

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Ирина и ее муж Виталий Човнык назвали девочку Вероникой. По словам артистки, это имя имеет глубокий духовный смысл.

«Несмотря на то, что это наш ребенок, она — дитя Божье. Бог дал и имел право ее забрать. Мы назвали ее Вероникой... Моя Вероничка, моя девочка, моя дорогая доченька, ты навсегда в моем сердце», — написала звезда сцены.

Из-за сложного состояния, наркоза и срочной операции певица не смогла прижать новорожденную дочку к груди. Увидеть маленькую Веронику ей удалось только на фото, которое сделал муж. Девочка весила 2,6 кг, имела рост 48 см и была очень похожа на папу — с темными волосами, пухлыми губами и маленьким носиком.

Именно Виталию пришлось взять на себя тяжелейшую ношу — борьбу за жизнь жены, потерявшей много крови, и прощание с дочерью в узком семейном кругу.

«Мой Виталик... Сколько же боли выпало на твое сердце... Все самое страшное происходило на его глазах. Потеря нашей долгожданной доченьки..., а потом – те страшные минуты, когда моя собственная жизнь оказалась под огромной угрозой. Он сквозь слезы снова и снова благодарит Бога за то, что оставил меня в живых», — поделилась артистка.

Певица отдельно обратилась к тем, кто упрекал ее за публичность во время беременности или пытался искать причины трагедии в суевериях.

«Я не жалею ни об одном дне нашего счастья. Не жалею ни об одной фотографии, ни об одном видео, ни об одном мгновении, которым мы поделились с вами. Потому что счастье не становится ошибкой только потому, что после него пришла боль», – выразила свою позицию Федишин.

Исполнительница призвала других родителей, переживших подобное горе, не винить себя, отпускать боль и не бояться снова чувствовать радость жизни.

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Теги:
Ирина Федишин, шоу-бизнес

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