Синди Кроуфорд впервые сделала официальное заявление о смерти 27-летнего сына

Пресли Гербер погиб в конце сентября

Автор: Коваленко Наталья

Всемирно известная супермодель Синди Кроуфорд прервала молчание после трагической гибели ее сына Пресли Гербера. 27-летний парень ушел из жизни 20 сентября в одном из реабилитационных центров Санта-Моники из-за предполагаемой передозировки и остановки сердца.

Читай также: Иванна Онуфрийчук рассекретила пол второго ребенка на гендер-пати

В воскресенье, 18 октября, звезда подиумов обнародовала в инстаграме трогательное заявление от имени всей семьи вместе с черно-белым снимком Пресли.

«Пресли Уокер Гербер (2 июля 1999 — 20 сентября 2026). Наши сердца разрываются от боли из-за потери нашего любимого сына и брата. Мы бесконечно благодарны судьбе за то, что Пресли был в нашей жизни на протяжении этих 27 лет. Он — добрая, прекрасная душа, которая любила и остается любимой теперь и навсегда. Мы гордимся тем, как он проявлял себя в этом мире — с добротой и уязвимостью. Благодарны каждому за поток любви и поддержки. До встречи, наш дорогой мальчик. Мы любим тебя навсегда: Мама, Папа и Кая», — говорится в сообщении.

Пресли Гербер на протяжении многих лет открыто говорил о своих проблемах с ментальным здоровьем, панических атаках, депрессии и затяжной опиоидной зависимости. Парень прошел немало курсов реабилитации и пытался вернуться к полноценной жизни, что неоднократно публично поддерживали его мать Синди и 25-летняя сестра, модель и актриса Кая Гербер.

По данным СМИ, тело Пресли было предано кремации через несколько дней после трагедии, а его прах семья будет хранить в своем доме.