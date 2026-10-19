Лунный календарь стрижек на ноябрь 2026 года

Автор: Мельник Анна

Мечтаете освежить образ в преддверии зимы? Чтобы новая стрижка радовала объемом, сиянием и долго сохраняла форму, а волосы росли сильными и здоровыми, сверьтесь с лунным календарем на ноябрь 2026.

Лучшие дни для смены имиджа

Идеальное время для кардинальных перемен, смелых экспериментов с длиной, стильных укладок и оздоровления волос: 5, 12, 18, 20 и 28 ноября. Локоны после салонного ухода ответят послушностью и невероятным блеском.

Благоприятные даты

Отличный период для поддержания текущей формы стрижки, аккуратного обновления кончиков, окрашивания и глубоких восстанавливающих процедур: 3, 10, 11, 15, 21, 26 и 29 ноября.

Нейтральные дни

Дни, когда визит к мастеру пройдет спокойно и предсказуемо, но вау-эффекта ожидать не стоит. Хороший выбор для привычных гигиенических процедур: 1, 2, 6, 8, 13, 16, 17, 22, 23, 27 и 30 ноября.

Неудачные даты

В этот период лучше воздержаться от ножниц. Стрижка может сделать пряди непослушными, а кончики начнут быстрее сечься: 4, 7, 14, 19 и 25 ноября.

Самые неблагоприятные дни

Дни энергетического спада, когда категорически не рекомендуется тревожить волосы стрижками: 9 и 24 ноября. Влияние Луны в эти даты может негативно отразиться на структуре волос и их общем тонусе.