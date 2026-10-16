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Иванна Онуфрийчук рассекретила пол второго ребенка на гендер-пати

Кого ждет 40-летняя ведущая

Автор: Коваленко Наталья
Иванна Онуфрийчук рассекретила пол второго ребенка на гендер-пати
Иванна Онуфрийчук рассекретила пол второго ребенка на гендер-пати instagram.com/ivannaonufriichuk

Украинская модель, телеведущая и актриса Иванна Онуфрийчук и ее муж, казахский предприниматель Алмаз, объявили пол второго ребенка. На своей странице в инстаграме 40-летняя телезвезда опубликовала видео с гендерной вечеринки.

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В ролике беременная Иванна и ее избранник нажали кнопку, после чего появился дым синего цвета. Это значит, что у них будет сын. Радостные родственники и близкие знакомые пары подбежали к ним, чтобы поздравить.

«В этом мгновении столько любви. Когда-нибудь мы покажем тебе, как мы тебя ждали. А сегодня — поделимся этим мгновением с вами», —  подписала публикацию Онуфрийчук.

Напомним, что у Иванны и Алмаза есть еще один сын Адам, который родился в мае 2024 года. Сейчас семья проживает в Швейцарии.

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Теги:
шоу-бизнес, Иванна Онуфрийчук, беременность звезд

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