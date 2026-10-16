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Жена Роналду показала ягодицы в тесном одеянии на прогулке с детьми

Джорджина Родригес ознакомила публику со своим семейным досугом в Мадриде.

Автор: Дмитрий Сыч
Жена Роналду показала ягодицы в тесном одеянии на прогулке с детьми
Джорджина подписала пост словами "солнечная прогулка"
instagram georginagio

Джорджина Родригес – модель и жена футболиста Криштиану Роналду – поделилась семейными кадрами с прогулки по Мадриду. В блоге она опубликовала видео, на котором проводит время с четырьмя детьми.

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На променад 32-летняя публичная персона надела облегающий серый комплект из футболки и коротких шорт, которые подчеркнули ее объемные формы.

Джорджину сопровождали восьмилетние близнецы Матео и Эва, восьмилетняя Алана и четырехлетняя Белла. Самая младшая дочь ехала в коляске, в то время как старшие дети шли с мохнатыми любимцами.

instagram georginagio

instagram georginagio

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Родригес регулярно делится в соцсетях как модными образами, так и семейными моментами. Она также поддерживает старшего сына футболиста, 16-летнего Криштиану-младшего, в частности – посещает его матчи.

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Теги:
фото, футболист, Испания, Криштиану Роналду, личная жизнь, дети знаменитостей, дети звезд, Джорджина Родригес, личная жизнь звезд

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