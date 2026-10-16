Жена Роналду показала ягодицы в тесном одеянии на прогулке с детьми

Джорджина Родригес ознакомила публику со своим семейным досугом в Мадриде.

Джорджина Родригес – модель и жена футболиста Криштиану Роналду – поделилась семейными кадрами с прогулки по Мадриду. В блоге она опубликовала видео, на котором проводит время с четырьмя детьми.

Читай также: Фреймут снялась со старшей дочерью в Киеве, а также посетила ряд заведений

На променад 32-летняя публичная персона надела облегающий серый комплект из футболки и коротких шорт, которые подчеркнули ее объемные формы.

Джорджину сопровождали восьмилетние близнецы Матео и Эва, восьмилетняя Алана и четырехлетняя Белла. Самая младшая дочь ехала в коляске, в то время как старшие дети шли с мохнатыми любимцами.

instagram georginagio

instagram georginagio

Читай также: Саша Бо показалась с мужем в вышиванках на последнем звонке детей

Родригес регулярно делится в соцсетях как модными образами, так и семейными моментами. Она также поддерживает старшего сына футболиста, 16-летнего Криштиану-младшего, в частности – посещает его матчи.