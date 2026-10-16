Певец разошелся с Элль Эванс и показал в сети новую любимую

Автор: Коваленко Наталья

Мэтт Беллами рассекретил роман с пекаркой через 2 месяца после заявления на развод

Солист рок-группы Muse Мэтт Беллами официально подтвердил новые отношения с 34-летней американской инфлюенсершей и владелицей пекарни Энн-Мари Морин. Это произошло всего через два месяца после того, как музыкант подал на развод с мексиканско-американской моделью Элль Эванс.

Читай также: Анита Луценко рассекретила своего нового возлюбленного-испанца

В инстаграме Мэтт Беллами опубликовал серию фото, где пробует себя в роли продавца в магазине выпечки. На одном из фото Мэтт страстно целовался с Энн-Мари.

«Новая работа на полставки, босс — суровое печенье», — в шутку подписал рокер селфи со своей новой избранницей.

Мэтт Беллами с новой девушкой instagram.com/mattbellamy

В августе этого года Мэтт Беллами подал заявление о расторжении брака с Элль Эванс в суд Лос-Анджелеса, указав причиной «непреодолимые разногласия». Музыкант стремится получить единоличную юридическую и физическую опеку над их двумя общими детьми — 6-летней дочерью Ловеллой и 2-летним сыном Джорджем.

Элль Эванс заявила, что будет бороться за детей в суде, а сам брак назвала «невыносимым». Беллами обратился к судье с просьбой назначить содержание для Эванс в соответствии с условиями их брачного договора, заключенного в 2019 году.