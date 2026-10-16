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Анита Луценко рассекретила своего нового возлюбленного-испанца

Экс-звезда «Зважених та щасливих» объявила о новых отношениях

Автор: Коваленко Наталья
Анита Луценко рассекретила своего нового возлюбленного-испанца
Анита Луценко рассекретила своего нового возлюбленного-испанца instagram.com/anitasporty

Известная украинская фитнес-тренер и телеведущая Анита Луценко впервые после расставания с гражданским мужем Александром Лозовцовым рассказала о новых отношениях с иностранцем.

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На своей странице в инстаграме бывшая звезда проекта «Зважені та щасливі» рассекретила своего нынешнего возлюбленного. Анита опубликовала серию романтических фото с мужчиной и отметила его профиль.

Новым бойфрендом Луценко оказался испанец Фермин Эгидо. Известно, что он руководит международным проектом OCEANMAN, который специализируется на соревнованиях по плаванию на открытой воде.

«Думала, что больше никогда не полюблю… но… когда встречаешь своего человека, то чувствуешь истинное спокойствие, благодарность и полное принятие. Счастливая с @ferminegido», — подписала снимки Анита.

Анита Луценко показала нового бойфренда instagram.com/anitasporty
Анита Луценко показала нового бойфренда instagram.com/anitasporty

Анита Луценко показала нового бойфренда instagram.com/anitasporty
Анита Луценко показала нового бойфренда instagram.com/anitasporty

Анита Луценко показала нового бойфренда instagram.com/anitasporty
Анита Луценко показала нового бойфренда instagram.com/anitasporty

Анита Луценко показала нового бойфренда instagram.com/anitasporty
Анита Луценко показала нового бойфренда instagram.com/anitasporty

Анита Луценко показала нового бойфренда instagram.com/anitasporty
Анита Луценко показала нового бойфренда instagram.com/anitasporty

Анита Луценко показала нового бойфренда instagram.com/anitasporty
Анита Луценко показала нового бойфренда instagram.com/anitasporty

Анита Луценко показала нового бойфренда instagram.com/anitasporty
Анита Луценко показала нового бойфренда instagram.com/anitasporty

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Теги:
шоу-бизнес, романы звезд, личная жизнь звезд, Анита Луценко

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