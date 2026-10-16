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Обнародована аудиозапись вызова 911 в день смерти Хейден Панеттьер

Новые подробности гибели актрисы

Автор: Коваленко Наталья
Обнародована аудиозапись вызова 911 в день смерти Хейден Панеттьер
Обнародована аудиозапись вызова 911 в день смерти Хейден Панеттьер
Getty Images

В сети появилась аудиозапись экстренного звонка в службу 911, сделанного в день смерти американской актрисы и бывшей невесты Владимира Кличко Хайден Панеттьери.

Запись от 16 августа 2026 года, которую опубликовало издание CBS News, проливает свет на последние минуты жизни 36-летней звезды и отчаянные попытки спасти ее до приезда медиков.

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За помощью в 911 обратился Зак Хикерсон — брат тогдашнего бойфренда актрисы Брайана Хикерсона. Вернувшись из церкви, мужчины обнаружили Хайден без сознания в их арендованном жилье в городе Гринвилл, штат Южная Каролина.

Во время разговора с диспетчером растерянный Зак сообщил о критическом состоянии актрисы: «О Боже, о Боже… Он проснулся, а его девушка… Она без сознания… Она не дышит», — рассказал он во время звонка.

Оператор службы спасения спросил о наличии дефибриллятора, однако в помещении его не оказалось. После этого диспетчер пошагово инструктировал Зака, как правильно делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

Кроме этого, стало известно, что Брайан Хикерсон пытался спасти актрису с помощью Наркана — препарата, который используют для устранения последствий при опиоидной передозировке. Несмотря на дальнейшие реанимационные мероприятия экстренных служб, спасти Панеттьери не удалось.

Впоследствии официальные ведомства установили, что смерть актрисы была несчастным случаем. Согласно результатам вскрытия, причиной стали токсические эффекты от смеси наркотических и сильнодействующих веществ, в частности фентанила, 4-ANPP, алпразолама, метокарбамола и кветиапина.

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Теги:
шоу-бизнес, Хейден Панеттьер, смерть звезд

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