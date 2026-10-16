Жена Анатолича раскрыла правду о конфликте с Остапчуками

Юла впервые прокомментировала скандал

Автор: Коваленко Наталья

Известная украинская пиарщица и жена ведущего Анатолия Анатолича Юлия «Юла» Бойко в интервью программе «Тур звездами» впервые публично высказалась о ссоре с женой Владимира Остапчука Екатериной.

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По словам Юлы, настоящего конфликта с ее стороны не существовало, а вся ситуация — лишь выдумки новой избранницы шоумена. Пиарщица расстроенаbox поведением самого Владимира, который, по ее словам, поддался на интриги.

«Мне очень жаль, что именно Владимир не извинился, а повелся на интриги Екатерины. У нас был очень странный вообще скандал, потому что я даже не могу назвать его скандалом. Это выдумки Екатерины, что она себе придумала. И может, еще когда-нибудь я расскажу, как это произошло — это будет смешно и кринжово, что разрушать дружбу на такой платформе», — поделилась Юла.

Также жена Анатолича рассекретила, что Екатерина пыталась выходить на личный контакт с ее мужем и переложить всю вину за недопонимание лично на нее. Екатерина писала Анатолию сообщения и встречала его, предлагая дружить только с ним без участия жены. Анатолич сразу отверг такие предложения. По словам Юлы, как Остапчук поддержал Екатерину, так и ее муж четко дал понять, что их формат общения — это исключительно семейные отношения.

«У нее были очень неудачные попытки меня обвинить в этом скандале, как причина всего скандала, а вот Толя не виноват, то есть мы можем дружить с Анатолием, а с Юлей нет. Ну, так не бывает. Мы давно вместе и ну, так как Вова сказал, что он с Екатериной, не разбираясь в ситуации, так, наверное, мой муж также ответил как-то Екатерине, что, к сожалению, мы общаемся только семьями», — сказала Юла.