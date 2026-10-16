Мила Нитич рассекретила свои месячные доходы и стоимость аренды квартиры в Киеве

Певица призналась, откуда берет деньги на жизнь в столице

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Мила Нитич в интервью Славе Демину рассказала, сколько получает от музыкальной деятельности и на что тратит гонорары.

По словам Нитич, доходы артистов очень нестабильны и зависят от количества выступлений и частных мероприятий. В среднем ее ежемесячный концертный доход достигает пяти тысяч долларов.

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«Смотри, у нас не бывает одинаковых месяцев. Ты знаешь, что у артистов сегодня может быть три корпоратива, четыре концерта, завтра — десять и так далее. То есть давай будем говорить в среднем — до пяти тысяч долларов», — отметила исполнительница.

Певица подчеркнула, что средства за концерты — это не «чистая» прибыль. Часть из них она направляет на зарплату своей команде.

Также Мила призналась, что не имеет собственного жилья в столице и ежемесячно платит за аренду квартиры 15 тысяч гривен. По словам звезды, средства на жилье она берет из зарплаты преподавательницы, а не из гонораров за выступления.

«Квартира оплачивается, извините меня, со школьной зарплаты. Не из гонораров», — откровенно рассказала артистка.

После недавнего повышения выплат работникам сферы образования преподавательский заработок Милы составляет примерно 17–20 тысяч гривен. По словам исполнительницы, именно работа в учебном заведении покрывает ее ежемесячные бытовые расходы на жилье в Киеве.