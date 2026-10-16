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Ефросинина ответила на волну хейта из-за видео в поддержку Федишин

Ведущую раскритиковали за видеообращение из ванной

Автор: Коваленко Наталья
Ефросинина ответила на волну хейта из-за видео в поддержку Федишин
Ефросинина ответила на волну хейта из-за видео в поддержку Федишин instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина нарвалась на критику после публикации в инстаграме видеообращения в поддержку певицы Ирины Федишин, которая потеряла ребенка на 35-й неделе беременности и сама чуть не умерла.

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Пользователей соцсетей возмутило то, что телезвезда выражала соболезнования в домашнем халате, расчесывая волосы в ванной комнате. Из-за этого Машу обвинили в отсутствии эмпатии и бестактности.

В ответ Ефросинина опубликовала объяснение, где заверила, что не намеревалась никого обидеть. Ролик она записала на эмоциях после прочтения жестоких комментариев под постом мужа Федишин.

«Меня просто разрывало от увиденного в комментариях: когда женщины ненавидят других женщин, когда у них горе. Я в таком порыве записала то видео с первого раза. Да, я была в ванной и приводила себя в порядок. И да, фраза о соболезнованиях попала на это расчесывание. Это точно было не специально. Когда я нервничаю, я всегда что-то делаю руками», — объяснила Маша.

Ефросинина подчеркнула, что сразу выразила соболезнования семье Федишин в личном сообщении. По ее словам, волну хейта спровоцировал вырезанный 20-секундный фрагмент без общего контекста.

Целью видео было призвать прекратить травлю женщин в горе и осудить упреки о том, что «счастье любит тишину», поэтому беременность не стоило афишировать.

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Теги:
Маша Ефросинина, скандал, Ирина Федишин, шоу-бизнес, хейт

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