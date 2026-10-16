Анастасия Кожевникова призналась, почему ей нравилось быть беременной

Экс-участница «ВИА Гры» поделилась архивными кадрами с округлым животиком

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Анастасия Кожевникова, которая недавно впервые стала мамой, поделилась со своими подписчиками в инстаграме воспоминаниями о периоде беременности. Бывшая участница группы «ВИА Гра» опубликовала серию архивных фото с округлившимся животиком и призналась, что ей понравилось быть беременной.

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Певица рассказала, что в первые 12 недель она нуждалась в частом питании, чтобы избежать тошноты. Несмотря на это, серьезного токсикоза у нее не было.

«У меня не было выраженного токсикоза: немного подташнивало по утрам, иногда даже с, но ооочень редко. В первые 12 недель нужно было часто есть, иначе я резко ощущала голод, а за ним приходила тошнота», — поделилась Анастасия.

Период с 3 по 7 месяц Анастасия назвала «самым лучшим». «Как в книгах: я активная, люблю себя, у меня хорошее настроение…», — вспомнила она.

Однако на 8-м месяце Кожевникова начала ощущать замедление, а также столкнулась с моментом страха перед будущим материнством. «Был эпизод: "Боже, что меня ждет?". Я проревела весь день. К счастью, отпустило», — отметила она.

Анастасия добавила, что до самого момента рождения дочери Вивьен не оставляла преподавание вокала. Звезда отменила уроки только утром в роддоме, пока действовала анестезия.

«Весь 9-й месяц прошел в ожидании, ведь роды могут естественно начаться уже с 37-й недели. К тому же я чувствовала, что рожу раньше 40-й недели. Так и случилось — 39 недель и 6 дней», — призналась артистка.

Анастасия Кожевникова во время беременности instagram.com/anastasiakozhevnikova

Анастасия Кожевникова во время беременности instagram.com/anastasiakozhevnikova

Анастасия Кожевникова во время беременности instagram.com/anastasiakozhevnikova

Анастасия Кожевникова во время беременности instagram.com/anastasiakozhevnikova

Анастасия Кожевникова во время беременности instagram.com/anastasiakozhevnikova

Анастасия Кожевникова во время беременности instagram.com/anastasiakozhevnikova

Анастасия Кожевникова во время беременности instagram.com/anastasiakozhevnikova