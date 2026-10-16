Победительница «Холостяка-13» Инна Белень похвасталась покупкой нового авто

Блогерша приобрела машину бренда BMW

Автор: Коваленко Наталья

Украинская блогерша и победительница 13-го сезона романтического реалити «Холостяк» Инна Белень осуществила давнюю мечту и приобрела роскошный автомобиль немецкого бренда BMW. Об этом Инна сообщила на своей странице в инстаграме.

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Белень опубликовала видео, где продемонстрировала на камеру ключи и позировала возле белоснежной машины в джинсах и кожаной куртке. Точную модель и цену авто блогерша не назвала, но призналась, что это одна из самых дорогих покупок в ее жизни.

«Что той жизни? Подумала я и сделала одну из самых дорогих покупок в своей жизни. Дороже были только квартиры… Мне всегда нравились BMW. Мощные, дерзкие, с характером — как и я. И эта малышка мне ну очень идет. Ну что, привет, малышка. Добро пожаловать в семью», — поделилась эмоциями Белень.