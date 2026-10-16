Что написала бывшая жена Максима Нелипы в его юбилей

Автор: Коваленко Наталья

«Нам тебя очень не хватает»: экс-жена Нелипы обратилась к нему в день его 50-летия instagram.com/tomanelipa

Известный украинский актер, телеведущий и военнослужащий Максим Нелипа 15 октября мог бы отпраздновать свой 50-летний юбилей. Но жизнь шоумена трагически оборвалась в мае 2025 года во время выполнения боевого задания на фронте.

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В день рождения покойного защитника его бывшая жена Тамара Нелипа почтила его память трогательным постом. В инстаграме она опубликовала архивное фото экс-возлюбленного и посвятила ему эмоциональное обращение.

«...Максик, сегодня тебе должно было исполниться 50 лет…! Ты навсегда останешься для нас самым светлым, самым веселым, самым умным, самым талантливым и самым добрым! Хочется верить, что тебе ТАМ хорошо и уже не так больно… Наши с тобой дети — это продолжение тебя! Нам тебя очень не хватает…», — поделилась болью Тамара.

Максим и Тамара развелись еще в 2020 году, однако долго не афишировали это публично. Несмотря на разрыв, бывшие супруги сохранили теплые, дружеские отношения и продолжали общаться и воспитывать общих детей — сына Артема и дочь Марию. После начала полномасштабного вторжения РФ Тамара с детьми выехала в Израиль, а Максим присоединился к ВСУ.

Нелипа защищал Украину с марта 2022 года. Он имел воинское звание старшего лейтенанта и занимал должность командира роты в составе Сил беспилотных систем (14-й отдельный полк БпАК).