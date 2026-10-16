Горняк подтвердила участие в «Холостяке» и рассказала о реакции родителей

Актриса впервые заговорила о съемках в шоу

Автор: Коваленко Наталья

Нотариус и блогер Кристина Горняк, которая ранее была в браке с Владимиром Остапчуком, подтвердила слухи о своем участии в новом сезоне романтического реалити-шоу «Холостяк» в интервью программе «Тур звездами».

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Ведущая Наталка Тур обратила внимание, что после возвращения с проекта Кристина выглядит чрезвычайно счастливой и буквально сияет, однако сама блогер пока держит детали съемок в тайне.

«Я расскажу все после премьеры», — заинтриговала Горняк, намекнув, что ее появление на шоу имеет особую миссию для нее как для женщины и может стать вдохновением для других девушек, продолжающих верить в настоящую любовь.

Что касается женской конкуренции на проекте, Кристина отметила, что относится к этому спокойно. Она убеждена, что в Украине много прекрасных участниц, но если люди предназначены друг другу, никакое соперничество не станет им помехой.

Родители блогера признались, что новость о решении дочери пойти на романтическое шоу вызвала у них немало волнений. Больше всего они переживали, чтобы проект не принес ей разочарований.

«Не могу сказать, что мы обрадовались. Мы волновались. Я не хочу, чтобы она была в каком-то отчаянии. Она такая маленькая, худенькая. Я посмотрела на Холостяка — 2,15 метров ростом — и думаю: "Господи, она первая вылетит"», — поделилась мама Кристины.

Несмотря на опасения, родители поддерживают звездную дочь и с нетерпением ждут премьеры нового сезона.