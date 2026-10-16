Звезда «Хоббита» и «Шерлока» Мартин Фриман тайно женился

Актер узаконил 6-летние отношения со сценаристкой Рэйчел Бенаиссой

Автор: Коваленко Наталья

Британский актер Мартин Фриман тайно оформил брак со своей избранницей — 34-летней французской актрисой и сценаристкой Рейчел Бенаиссой. Официальный представитель 55-летней звезды трилогии «Хоббит» и сериала «Шерлок» подтвердил информацию о свадьбе в комментарии изданию The Sun.

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Слухи об изменении семейного положения влюбленных возникли во время Лондонского кинофестиваля. Пара вместе появилась на красной дорожке премьеры нового фильма Фримана «Долгая зима».

На безымянном пальце Фримана сияло золотое обручальное кольцо. А Бенаисса продемонстрировала роскошное золотое кольцо с крупным изумрудом и двумя бриллиантами.

Мартин и Рейчел начали встречаться в 2020 году. До этого Фриман на протяжении 16 лет состоял в гражданском браке с коллегой по сериалу «Шерлок» Амандой Аббингтон. Они расстались в 2016 году и воспитывают двоих общих детей — сына Джо и дочь Грейс.

Рейчел Бенаисса известна своей работой над сериалами «Нормальные люди», «Этим путем» и лентой от Netflix «Ирландское желание».