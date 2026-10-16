Антонина Хижняк стала новой героиней шоу «Холостячка»

Что известно о новом сезоне романтического проекта

Автор: Коваленко Наталья

Телеканал СТБ официально объявил о возвращении романтического реалити-шоу «Холостячка». Главной героиней нового сезона станет популярная актриса Антонина Хижняк, которую зрители полюбили за роль Мотри в сериале «Поймать Кайдаша».

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Создатели проекта заинтриговали поклонников заявлением, что в этот раз зрителей ждет особенный сезон, ведь у актрисы яркий и независимый характер.

«Остра на словцо, щедра на смех и нежна с теми, кого действительно любит. Она точно знает, чего хочет, и не готова соглашаться на меньшее в самом важном — любви», — охарактеризовали актрису в анонсе.

В жизни Антонины уже есть главная любовь — ее сын Максим. Теперь же актриса готова открыть свое сердце для нового мужчины.

«Тоня готова открыть сердце мужчине. Без подстраиваний, «правильных» слов и игры. Изображать восторг, чтобы потешить чье-то самолюбие — не ее жанр. Она выбирает говорить прямо, любить по-настоящему, быть собой», — подчеркивают организаторы шоу.

Телеканал уже официально объявил старт кастинга для мужчин, желающих побороться за сердце актрисы. Желающие принять участие в проекте могут заполнить анкету на официальном сайте СТБ. Когда именно новая «Холостячка» выйдет в прямой эфир, пока неизвестно.