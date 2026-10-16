АфишаАфиша
Русский Українська

Антонина Хижняк стала новой героиней шоу «Холостячка»

Что известно о новом сезоне романтического проекта

Автор: Коваленко Наталья
Антонина Хижняк стала новой героиней шоу «Холостячка»
Антонина Хижняк стала новой героиней шоу «Холостячка» instagram.com/tonya_actress

Телеканал СТБ официально объявил о возвращении романтического реалити-шоу «Холостячка». Главной героиней нового сезона станет популярная актриса Антонина Хижняк, которую зрители полюбили за роль Мотри в сериале «Поймать Кайдаша».

Читай также: Влад Куран рассекретил, что Веня перенес инсульт и кому

Создатели проекта заинтриговали поклонников заявлением, что в этот раз зрителей ждет особенный сезон, ведь у актрисы яркий и независимый характер.

«Остра на словцо, щедра на смех и нежна с теми, кого действительно любит. Она точно знает, чего хочет, и не готова соглашаться на меньшее в самом важном — любви», — охарактеризовали актрису в анонсе.

В жизни Антонины уже есть главная любовь — ее сын Максим. Теперь же актриса готова открыть свое сердце для нового мужчины.

«Тоня готова открыть сердце мужчине. Без подстраиваний, «правильных» слов и игры. Изображать восторг, чтобы потешить чье-то самолюбие — не ее жанр. Она выбирает говорить прямо, любить по-настоящему, быть собой», — подчеркивают организаторы шоу.

Телеканал уже официально объявил старт кастинга для мужчин, желающих побороться за сердце актрисы. Желающие принять участие в проекте могут заполнить анкету на официальном сайте СТБ. Когда именно новая «Холостячка» выйдет в прямой эфир, пока неизвестно.

Читайте нас в Google.News
Теги:
шоу-бизнес, Холостячка, Антонина Хижняк

Статьи по теме

Горняк подтвердила участие в «Холостяке» и рассказала о реакции родителей
Горняк подтвердила участие в «Холостяке» и рассказала о реакции родителей
Звезда «Хоббита» и «Шерлока» Мартин Фриман тайно женился
Звезда «Хоббита» и «Шерлока» Мартин Фриман тайно женился
Дорофеева показала в спортзале ягодицы в облегающих шортах
Дорофеева показала в спортзале ягодицы в облегающих шортах
Влад Куран рассекретил, что Веня перенес инсульт и кому
Влад Куран рассекретил, что Веня перенес инсульт и кому
Принц Гарри и Меган Маркл осуществили первый официальный выход после возвращения в Великобританию
Принц Гарри и Меган Маркл осуществили первый официальный выход после возвращения в Великобританию
Рианна снялась в рождественской фотосессии вместе с тремя детьми
Рианна снялась в рождественской фотосессии вместе с тремя детьми

Личность дня

Умер Веня из «Ветеранов космических войск»

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK