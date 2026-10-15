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Дорофеева показала в спортзале ягодицы в облегающих шортах

Надя Дорофеева выложила свежую фотографию для временного просмотра.

Автор: Дмитрий Сыч
Дорофеева показала в спортзале ягодицы в облегающих шортах
Дорофеева прокомментировала свое облачение
instagram nadyadorofeeva

Надя Дорофеева поделилась с подписчиками самоснимком с тренировки. 36-летняя певица позировала спиной к зеркалу в коротких облегающих шортах и топе, продемонстрировав результаты занятий в спортзале.

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Фотографию знаменитость опубликовала в инстаграм-историях, игриво прокомментировав необычный фасон шорт.

instagram nadyadorofeeva

Дорофеева регулярно делится с аудиторией откровенными кадрами. Ранее она публиковала фото в белье, купальниках и полупрозрачном наряде.

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Недавно певица также возобновила возможность говорить после проблем со здоровьем, из-за которых ей пришлось отменить концерты. У исполнительницы было кровоизлияние в связки.

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Теги:
одежда, спорт, спортзал, Дорофеева, Надя Дорофеева, шоу-бизнес, звезды в спортзале

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