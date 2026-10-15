Сумская поведала, как они с сестрой Наталией "стали чужими"

Ольга Сумская снова затронула тему непростых отношений со своей родственницей Наталией Сумской.

Ольга Сумская высказалась о длительном конфликте со старшей сестрой Наталией Сумской. Артистка сказала, что болезненно переживает их отдаление, ведь когда-то они были самыми близкими людьми.

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В разговоре с Наталкой Денисенко Ольга отметила, что эта тема до сих пор не дает ей покоя. Она не понимает, как сложилось, что родные сестры теперь фактически стали чужими друг дружке.

Одновременно Сумская не теряет надежды на примирение. Актриса желает, чтобы в будущем им удалось восстановить былую близость и наладить взаимоотношения.

Причин ссоры родственницы публично не раскрывают. Доподлинно неизвестно, когда между ними возникли недоразумения. В настоящее время они не общаются. Наталья даже не здоровается с младшей сестрой.

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К слову, Ольга уже неоднократно выражала желание помириться и готовность сделать шаг навстречу.