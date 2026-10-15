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Влад Куран рассекретил, что Веня перенес инсульт и кому

Звезда «Ветеранов космических войск» рассказал о последних годах жизни друга

Автор: Коваленко Наталья
Влад Куран рассекретил, что Веня перенес инсульт и кому
Влад Куран рассекретил, что Веня перенес инсульт и кому instagram.com/veterany_kosmichnyh_viysk

В четверг, 15 октября, в Киеве попрощались с известным юмористом Александром «Веней» Венедчуком. Заупокойная служба состоялась в Спасо-Преображенском соборе, после чего артиста похоронили на Жулянском кладбище.

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Как пишет Oboz.ua, во время церемонии прощания его близкий друг и коллега по команде «Ветераны космических войск» Влад Куран растрогал воспоминаниями о несокрушимом оптимизме Александра.

По словам Курана, главной «суперсилой» Вени была его абсолютная вера в лучшее. Комик рассекретил, что Венедчук перенес инсульт и кому, однако никогда не жаловался и всегда повторял, что у него все «нормально».

«Есть фраза, которую он часто говорил. Он говорил мне постоянно, что все нормально. Она меня очень бесила. Этот оптимизм это заложено в нем, это его суперсила. Когда я не помнил слова, он говорил: "Все нормально". Когда все у него было плохо, я говорю: "Саш, все плохо". Он говорит: "Все нормально". Была ли это кома или инсульт, я говорю: "Саш..." Он явился мне и искренне говорит: "Все нормально, Влад". Он искренне в это верил. Когда были дни, когда все черное, все серое, у него всегда все было нормально», — сквозь слезы поделился Куран.

В начале 2025 года Веня перенес тяжелое кровоизлияние в мозг, из-за чего ему потребовалось несколько сложных операций и длительный период реабилитации. Тогда юморист даже пытался шутить о своем состоянии, отмечая, что 35% его головы теперь составляет титановый сплав.

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Теги:
Лига Смеха, шоу-бизнес, Ветераны космических войск, смерть звезд

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