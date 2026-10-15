Пара вернулась к общественной деятельности

Автор: Коваленко Наталья

Принц Гарри и Меган Маркл осуществили первый официальный выход после возвращения в Великобританию

Герцог и герцогиня Сассекские совершили свой первый официальный совместный выход после переезда семьи обратно в Великобританию. Как пишет People, пара отправилась в Ноттингем — город, имеющий для них особое символическое значение.

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Супругов встречала толпа поклонников. Гарри и Меган уделили около 15 минут общению с горожанами, принимали цветы, обнимали детей и делали фото.

«Это так замечательно — вернуться!», — эмоционально ответила Маркл одной из женщин в толпе.

Именно в Ноттингеме 1 декабря 2017 года Меган Маркл впервые вышла в свет в статусе невесты принца Гарри. Для выхода герцогиня выбрала элегантное пальто и водолазку от Joseph и юбку от The Fold London.

Первой остановкой пары стала благотворительная организация The Community Recording Studio (CRS), которая с 1991 года помогает молодежи развивать творческие способности, избегать влияния уличных группировок и находить себя в музыке и актерском мастерстве.

Принц Гарри пообщался с местными менторами и воспитанниками центра, которыми опекается уже много лет. Меган присоединилась к мастер-классу для девушек по созданию украшений и приняла участие в тренинге по уверенности в себе.

Пара также запланировала визиты в организацию Epic Partners и центр Himmah Hub, где Меган должна была встретиться с женщинами, с которыми ранее сотрудничала над кулинарной книгой.