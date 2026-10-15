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Звезда франшизы «Хроники Нарнии» Бен Барнс женился

Первые подробности и фото со свадьбы

Автор: Коваленко Наталья
Звезда франшизы «Хроники Нарнии» Бен Барнс женился
Звезда франшизы «Хроники Нарнии» Бен Барнс женился
Getty Images

Британский актер Бен Барнс официально потерял статус одного из самых завидных холостяков Голливуда. 45-летняя звезда франшизы «Хроники Нарнии», фильма «Дориан Грей» и сериала «Мир Дикого Запада» женился на 31-летней американской актрисе и певице Обри Клеланд.

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Пара опубликовала 14 октября совместный пост в инстаграме, подтвердив слухи о свадьбе. Церемония бракосочетания состоялась в роскошном поместье Chateau de Lis в городе Орегон-Сити, штат Орегон.

«Мы поженились! В мире из 8 миллиардов человек — невероятная редкая удача найти кого-то, кто станет твоим человеком. Того, кто разделяет твое чувство юмора, любопытство и человечность — с кем ты можешь легко быть собой, чувствовать себя понятым, ценимым и любимым со всеми своими особенностями. И, говоря впервые как гордый муж: я женился на женщине редкой грации, доброты и красоты. Она каким-то образом делает мир одновременно и шире, и уютнее — словно ты вернулся домой. Она находит восторг, радость и смех в вещах, которые я мог бы просто не заметить, и превращает самое обычное в нечто особенное. Мы невероятно счастливы и с нетерпением ждем всего, что ждет нас впереди», — трогательно написал Барнс.

Напомним, что в декабре 2024 года Обри Клеланд сыграла главную женскую роль в музыкальном клипе Бена на песню «Nevermind». Впервые в качестве пары их заметили во время романтического свидания в Лондоне в июле 2025 года.

Свадьба Бена Барнса женился instagram.com/benbarnes
Свадьба Бена Барнса женился instagram.com/benbarnes

Свадьба Бена Барнса женился instagram.com/benbarnes
Свадьба Бена Барнса женился instagram.com/benbarnes

Свадьба Бена Барнса женился instagram.com/benbarnes
Свадьба Бена Барнса женился instagram.com/benbarnes

Свадьба Бена Барнса женился instagram.com/benbarnes
Свадьба Бена Барнса женился instagram.com/benbarnes

Свадьба Бена Барнса женился instagram.com/benbarnes
Свадьба Бена Барнса женился instagram.com/benbarnes

Свадьба Бена Барнса женился instagram.com/benbarnes
Свадьба Бена Барнса женился instagram.com/benbarnes

Свадьба Бена Барнса женился instagram.com/benbarnes
Свадьба Бена Барнса женился instagram.com/benbarnes

Свадьба Бена Барнса женился instagram.com/benbarnes
Свадьба Бена Барнса женился instagram.com/benbarnes

Свадьба Бена Барнса женился instagram.com/benbarnes
Свадьба Бена Барнса женился instagram.com/benbarnes

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Теги:
Хроники Нарнии, шоу-бизнес, свадьбы звезд

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