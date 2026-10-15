Звезда франшизы «Хроники Нарнии» Бен Барнс женился

Первые подробности и фото со свадьбы

Автор: Коваленко Наталья

Британский актер Бен Барнс официально потерял статус одного из самых завидных холостяков Голливуда. 45-летняя звезда франшизы «Хроники Нарнии», фильма «Дориан Грей» и сериала «Мир Дикого Запада» женился на 31-летней американской актрисе и певице Обри Клеланд.

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Пара опубликовала 14 октября совместный пост в инстаграме, подтвердив слухи о свадьбе. Церемония бракосочетания состоялась в роскошном поместье Chateau de Lis в городе Орегон-Сити, штат Орегон.

«Мы поженились! В мире из 8 миллиардов человек — невероятная редкая удача найти кого-то, кто станет твоим человеком. Того, кто разделяет твое чувство юмора, любопытство и человечность — с кем ты можешь легко быть собой, чувствовать себя понятым, ценимым и любимым со всеми своими особенностями. И, говоря впервые как гордый муж: я женился на женщине редкой грации, доброты и красоты. Она каким-то образом делает мир одновременно и шире, и уютнее — словно ты вернулся домой. Она находит восторг, радость и смех в вещах, которые я мог бы просто не заметить, и превращает самое обычное в нечто особенное. Мы невероятно счастливы и с нетерпением ждем всего, что ждет нас впереди», — трогательно написал Барнс.

Напомним, что в декабре 2024 года Обри Клеланд сыграла главную женскую роль в музыкальном клипе Бена на песню «Nevermind». Впервые в качестве пары их заметили во время романтического свидания в Лондоне в июле 2025 года.

Свадьба Бена Барнса женился instagram.com/benbarnes

Свадьба Бена Барнса женился instagram.com/benbarnes

Свадьба Бена Барнса женился instagram.com/benbarnes

Свадьба Бена Барнса женился instagram.com/benbarnes

Свадьба Бена Барнса женился instagram.com/benbarnes

Свадьба Бена Барнса женился instagram.com/benbarnes

Свадьба Бена Барнса женился instagram.com/benbarnes

Свадьба Бена Барнса женился instagram.com/benbarnes